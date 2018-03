Creen que la estación espacial china caerá a la Tierra este fin de semana

La estación espacial china Tiangong 1, que se cree que está en desuso y fuera de control, podría reingresar a la atmósfera terrestre en los próximos días. Representa un riesgo mínimo a las personas y propiedades en tierra, debido a que se prevé que la mayoría de su estructura de 8,5 toneladas se queme al reingreso, aunque las agencias especiales no saben con exactitud dónde y cuándo sucederá.







La Agencia Espacial Europea pronostica que la estación reingresará a la atmósfera entre la mañana del sábado y la tarde del domingo - un cálculo que definió como "sumamente variable" debido a las condiciones cambiantes de la atmósfera superior y la manera en que afecta la velocidad de los objetos. El más reciente cálculo de la agencia espacial china indica que el reingreso sería entre sábado y miércoles.







Expertos espaciales de occidente creen que China perdió control de la estación. El jefe de diseño de laboratorios espaciales de China, Zhu Zongpeng, rechazó que Tiangong esté fuera de control, pero no ha dado detalles sobre cómo China trabaja para guiar el reingreso de la estructura.







Basándose en la órbita de Tiangong 1, ingresará a tierra entre los 42,7 grados de latitud norte y los 42,7 grados de latitud sur, es decir prácticamente cualquier lugar sobre la mayoría de Estados Unidos, China, África, sur de Europa, Australia y Sudamérica. Rusia, Canadá y el norte de Europa están fuera del alcance.







Basándose en su tamaño, es posible que solo el 10% de la nave sobreviva al reingreso y el paso por la atmósfera, y principalmente lo harían sus componentes más pesados como los motores. Se considera que las posibilidades de que una persona en tierra sea impactada por sus escombros son de una en un billón.







Los restos de satélites, lanzamientos espaciales y partes de la Estación Espacial Internacional ingresan a la atmósfera cada ciertos meses, y solo se conoce el caso de una persona que ha sido impactada: Lottie Williams, una mujer estadounidense que fue golpeada, pero no resultó herida, por una pieza del cohete estadounidense Delta II, mientras se ejercitaba en un parque de Oklahoma en 1997.











El caso más famoso es el del Skylab estadounidense, de 77 toneladas que reingresó a la atmósfera en 1979 y esparció pedazos de los restos cerca de la ciudad de Perth, Australia, que multó con 400 dólares a Estados Unidos por tirar basura.