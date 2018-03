Francisco pidió "curas callejeros", cercanos a los feligreses

"Esta es la gran opción de Dios: el Señor eligió ser alguien cercano a su pueblo. Treinta años de vida oculta. Después comenzará a predicar", recordó el pontífice este jueves santo durante su homilía en la Basílica de San Pedro.



"Es la pedagogía de la encarnación, de la inculturación; no solo en las culturas lejanas, también en la propia parroquia, en la nueva cultura de los jóvenes", reclamó durante la misa crismal que dedicó a "sacerdotes de la diócesis de Roma y de las demás diócesis del mundo".



"La cercanía es más que el nombre de una virtud particular, es una actitud que involucra a la persona entera, a su modo de vincularse, de estar a la vez en sí mismo y atento al otro", subrayó Francisco en su sexta Semana Santa como pontífice.



"Cuando la gente dice de un sacerdote que es cercano suele resaltar dos cosas: la primera es que siempre está. Y otra es que sabe encontrar una palabra para cada uno. Habla con todos, dice la gente: con los grandes, los chicos, los pobres, con los que no creen... Curas cercanos, que están, que hablan con todos. . . Curas callejeros", pidió.



"Al sacerdote cercano, ese que camina en medio de su pueblo con cercanía y ternura de buen pastor no es que la gente solamente lo aprecie mucho; va más allá: siente por él una cosa especial, algo que solo siente en presencia de Jesús", afirmó.



"Estén cerca de la gente, creyentes y no creyentes"; les pidió el pontífice a los obispos que lo acompañaron.