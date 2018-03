Facebook negó que guarde sin permiso datos de llamadas y mensajes

La aclaración de Facebook fue en respuesta a un grupo de personas que comunicaron, a través de Twitter, haber descubierto que la plataforma fundada por Mark Zuckerberg guardaba los "metadatos" de su historial telefónico y de mensajes de textos.Facebook negó haber recopilado información sin permiso sobre el historial de mensajes SMS y llamadas telefónicas desde dispositivos Android, luego de que un grupo de personas haya descubierto este registro y lo haya difundido en redes sociales.La empresa que está en la mira del mundo por el escándalo que la involucra con la consultora Cambridge Analytica por el uso indebido de datos de 50 millones de usuarios, sostuvo en un comunicado que no almacenó sin permiso "historiales de llamadas y SMS".En este sentido, explicó que esta recopilación de datos, difundida por un grupo de personas a través de capturas de pantallas publicadas en Twitter, forma "parte" de una característica opcional de sus aplicaciones Messenger y Facebook Lite para Android.Esta función le permite a las personas "encontrar y estar conectado" con sus contactos y le proporciona "una mejor experiencia" en la plataforma, mencionó."Las personas tienen que aceptar expresamente el uso de esta característica. Si, en cualquier momento, ya no la quieren utilizar más, la pueden desactivar en la configuración", sostuvo Facebook. Agregó que de esa manera se "borrará todo el historial de llamadas y de mensajes de texto previamente compartido a través de esa aplicación"."Mientras recibimos ciertos permisos de Android, la carga de esa información siempre fue opcional", aclaró. La red social remarcó que "nunca vendió" esta información, y añadió que la función "no recopila el contenido de los mensajes o de las llamadas".La aclaración de Facebook fue en respuesta a un grupo de personas que comunicaron, a través de Twitter, haber descubierto que la plataforma fundada por Mark Zuckerberg guardaba los "metadatos" de su historial telefónico y de mensajes de textos.Una de ellas fue Dylan McKay quien sostuvo que durante octubre de 2016 y julio de 2017, los registros de la plataforma guardaban "los metadatos de cada llamada" de celular que había realizado (tiempo y la duración), así como los "metadatos" de cada SMS que había recibido o enviado.Otras personas se alarmaron por los datos almacenados por Facebook que habían descubierto, incluidos sus contactos de agenda, calendario y los cumpleaños de sus amigos.