Video: Futbolista murió después de recibir un pelotazo en el pecho

Bruno Boban, jugador de 25 años del Marsonia, un equipo de Tercera división de Croacia, sufrió un colapso al recibir un pelotazo en el pecho. Una ambulancia lo llevó al hospital, pero no pudieron reanimarlo y murió 40 minutos después.



El trágico episodio ocurrió en el minuto 15 del partido. Al recibir el golpe, el futbolista del cayó sobre el césped. La jugada pareció algo totalmente normal, a tal punto que los futbolistas siguieron jugando. Al ver que Boban no se levantaba decidieron cortar el partido.



El jugador fue socorrido por el médico del club, y luego llegó la ambulancia. A pesar de todos los esfuerzos, el mediocampista no pudo ser salvado.



Según medios europeos, se desconoce la causa exacta de la muerte y se le va a practicar una autopsia para determinarla.