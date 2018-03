Organizaciones independentistas se manifiestan contra el arresto del Puigdemont

Internacionales Detuvieron en Alemania al prófugo ex presidente catalán Carles Puigdemont

El mundo soberanista catalán se moviliza este domingo por la tarde y las instituciones y partidos están articulando una reacción conjunta frente al arresto de hoy en Alemania del ex presidente catalán Carles Pugidemont.A la marcha también se sumó la otra importante organización independentista, Òmnium Cultural.Desde el Partido Demócrata Europeo Catalán?? ?-el Pdecat- le pidieron a las filas soberanistas "mantener la calma y la confianza", en un momento en el que este partido estará "siempre al lado" de Puigdemont."Una de las lecciones del presidente Puigdemont ha sido siempre la serenidad con que ha asumido los momentos graves que le ha tocado liderar. Firmes, mantengamos la calma y la confianza. Como siempre, estaremos a su lado", dijo la coordinadora general de Pdecat, Marta Pascal, vía Twitter."Lo que está haciendo la justicia española no lo compartimos de ningún modo. Ante tanta indignación pedimos firmeza, pacifismo, serenidad. No nos dejemos llevar por esta rabia", dijo Maria Senserrich, portavoz del Pdecat a la emisoraElsa Artadi, diputada de Junts per Catalunya y portavoz de la formación junto a Eduardo Pujol, dijo que está en contacto permanente con sus abogados y afirma que el trato que ha recibido es bueno. "España no garantiza un juicio justo, sólo venganza y represión", agregó.Por otra parte, el presidente del Parlamento catalán, Roger Torrent, ha asegurado hoy que está en contacto con la defensa de Puigdemont y con las "autoridades alemanas" y pidió "construir un frente común" para defender los derechos y las libertades.En un tuit difundido en su cuenta personal, Torrent insitió en que, una vez detenido Puigdemont en Alemania, es el momento de "construir un frente común para defender los derechos y las libertades individuales y colectivas".La ex diputada de la CUP, un partido de izquierda, defensor de la independencia de Cataluña?, Mireia Boya, aseguró en Twitter hoy que "ahora se verá si la UE avala la vulneración de derechos fundamentales por parte del Estado español".Boya, que ha sido procesada por desobediencia, también llamó a movilizarse porque hace falta una "primavera catalana de verdad que lo pare todo".Justamente la organización juvenil Arran, vinculada a la CUP, pintó frente a la casa frente a la casa del juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena en la ciudad de Das, en Girona, la palabra "fascista".Llarena ordenó prisión sin fianza para cinco acusados y pidió la detención de cuatro fugados al extranjero, entre ellos Puigdemont."Mientras Llarena es el responsable de una de las peores olas represivas que ha sufrido el pueblo catalán desde las Olimpiadas de Barcelona 92, se cree que podrá venir a descansar" a la ciudad de Das, en Girona, donde fueron las manifestaciones en contra, según un comunicado de Arran, replicado por la prensa española.El diputado de la CUP, Carles Riera, denunció hoy "represión antidemocrática del Estado español" y le pidió a Alemania que "demuestre su voluntad democrática" dejando en libertad al político catalán.En declaraciones a la prensa en Molins de Rei, en Barcelona, donde la CUP celebra este domingo una reunión, Riera instó a Alemania a "no caer en la connivencia represora y antidemocrática con el Estado español" y a "no ponerse del lado de los represores".