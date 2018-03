Por qué el arresto de Puigdemont profundiza la crisis catalana

Internacionales Detuvieron en Alemania al prófugo ex presidente catalán Carles Puigdemont

El arresto del ex presidente catalán Carles Puigdemont en el centro penitenciario alemán de Neumünster y su posible entrega a España en cumplimiento de una orden europea de captura, abren un nuevo capítulo en la crisis independentista que desde hace meses tiene en vilo a España.Puigdemont presidió desde 2016 el gobierno catalán con el que culminó el plan independentista que abrió una crisis política, institucional y social sin precedentes en España.Siguiendo el plan, el independentismo catalán lanzó una consulta soberanista regional considerada ilegal el 1 de octubre, y tras una respuesta positiva del electorado una resolución del Parlamento catalán aprobó crear una república el 27 de octubre.Puigdemont llevaba cinco meses viviendo en Bruselas, adonde se desplazó tras ser destituido por el gobierno español debido a la declaración independentista del Parlamento catalán el 27 de octubre.Desde entonces no volvió nunca más a España, donde tiene una orden de captura.El jueves pasado, el político catalán había viajado a Finlandia para dar una conferencia en la Universidad de Helsinki y su regreso a Bélgica estaba previsto para el sábado, pero lo adelantó cuando el Tribunal Supremo activó la orden de captura el viernes.La Policía alemana lo detuvo hoy después de que cruzara la frontera norte del país en un coche con destino a Bruselas.Su arresto en Alemania complica su situación penal considerablemente más que si se hubiese producido en Bélgica, informó la agencia de noticiasAlemania es uno de los países con los que España mantiene mejor cooperación policial. Además, a diferencia de lo que ocurre en Bélgica, el código penal germano incluye el delito de alta traición, equiparable al de rebelión que se le imputa a Puigdemont, con penas de diez años de prisión a cadena perpetua en los casos más severos.Puigdemont fue detenido en virtud de una orden de detención europea, mecanismo aplicado desde 2004 para aceitar la cooperación entre los países comunitarios con plazos y procedimientos bien definidos.En un primer paso, la Justicia alemana debe decidir si mantiene a Puigdemont detenido hasta que se decida su entrega a España. Si el ex presidente lo acepta, el plazo es de diez días. En caso contrario, la decisión debe tomarse en un máximo de 60 días.La detención de Puigdemont llega en un momento especialmente tenso en Cataluña, donde los partidos independentistas denuncian el "autoritarismo" de España por la ofensiva judicial contra los responsables del proceso soberanista en la región.Más allá de la tensión institucional y social, sin embargo, la detención de Puigdemont y su posible entrega a España tienen un limitado impacto político real. Desde Bruselas no podía ni votar en el Parlamento catalán ni volver a ser elegido presidente regional.Cataluña vive en parálisis política desde las elecciones del 21 de diciembre debido a la dificultad de los independentistas para hacer valer su mayoría absoluta e investir a un nuevo presidente, en parte por la huida o detención de varios de sus diputados.