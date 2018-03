Detuvieron en Alemania al prófugo ex presidente catalán Carles Puigdemont

La policía alemana detuvo hoy al ex presidente de la Comunidad Autónoma de Cataluña Carles Puigdemont, procesado por la justicia española y con pedido de detención internacional, instantes después de que ingresara a ese país proveniente de Dinamarca.



Los agentes lo detuvieron hoy pasadas las 11 de la mañana (9:00 GMT) en una carretera en dirección a la ciudad alemana de Hamburgo cuando estaba en viaje de regreso a Bélgica, donde vive desde hace unos meses, para ponerse "a disposición" de las autoridades belgas.



La detención responde a una orden de captura de carácter europeo e internacional cursada por la justicia española contra Puigdemont, informó el abogado del ex mandatario catalán Jaume Alonso-Cuevillas, algo que también fue confirmado por Uwe Keller, vocero de la Policía de lo Criminal de Schleswig-Holstein.



El viernes pasado, el juez español Pablo Llarena reactivó la "euro orden" de búsqueda y captura del ex gobernante catalán luego de procesarlo por rebelión y malversación de fondos públicos en relación con el proceso de independencia ilegal iniciado en la región española de Cataluña en 2017.



El Gobierno español, amparado en la Constitución, destituyó a Puigdemont y a todos sus consejeros el 27 de octubre de 2017, después de que el Parlamento catalán aprobase una declaración a favor de la independencia.



Simultáneamente se desarrollaron las investigaciones judiciales sobre el proceso independentista, que culminaron este viernes con el procesamiento por rebelión de 13 líderes catalanes (nueve de ellos también por malversación).



El juez Llarena ordenó prisión sin fianza para cinco acusados y pidió la detención de cuatro fugados al extranjero, entre ellos Puigdemont.



Los cuatro restantes, como el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras (ERC), ya estaban encarcelados preventivamente.



Además, el juez español decidió enviar a juicio a otros doce investigados por cargos como desobediencia y malversación.



Puigdemont tiene fijada la residencia en Waterloo (Bélgica), adonde se marchó a finales de octubre de 2017 para eludir la acción de la Justicia española, tras ser destituido por el Ejecutivo español.



La noche del viernes, el dirigente catalán -que tenía unos tickets de avión para regresar a Bruselas ayer- abandonó Finlandia rumbo a Bélgica, según confirmó el diputado finlandés Mikko Kärnä, uno de sus anfitriones en el país nórdico.



"El trato ha sido correcto en todo momento. En estos momentos se encuentra en una comisaría y su defensa jurídica ya se ha activado" señalaron desde su oficina de prensa en relación a la detención de esta mañana.



Además, precisaron que la captura "se produjo en momentos en los que (Puigdemont) se dirigía a Bélgica para ponerse, como siempre, a disposición de la justicia belga".