Una beba desafió los pronósticos médicos y sobrevivió a un tumor de 2,5 kg

Amanda Rubio nació el 7 de enero en el estado de Sonora, México. Su madre, Alba Nidya Ortiz, no tuvo la oportunidad de darle su primer abrazo porque ni bien nació, la niña fue trasladada de emergencia al hospital de gineco-pediatría de Hermosillo.



Contra todos los pronósticos, la pequeña mexicana sobrevivió a una compleja intervención quirúrgica y se recuperó sin complicaciones.



De acuerdo con el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la recién nacida pesó 4,06 kilos al nacer, de los cuales 2,46 kilos correspondían al tumor, conocido como teratoma sacro-coccígeo.



El tumor fue detectado en la semana 29 de gestación y tomó por sorpresa a los padres de la niña que ante la noticia quedaron devastados.



La intervención quirúrgica, de alto grado de complejidad y que duró dos horas y media, no solo consistió en quitar el tumor. También tuvieron que hacer una reconstrucción para que reacomodar los órganos de la niña.



Tres semanas después de la intervención le retiraron los puntos y le realizaron varios exámenes para comprobar que no quedaran restos de la tumoración maligna. Su madre asegura que el éxito de la cirugía "se debe a una intervención divina y que es una prueba de que Dios escucha las oraciones".