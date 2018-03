La Hora del Planeta: Las claves para entenderla y sumarse

Mañana al anochecer se realizará la onceava edición de La Hora del Planeta. Para quienes no tienen claro de qué se trata, aquí los puntos esenciales que tenés que saber.1- ¿De qué se trata?Es una acción de concientización sobre el cambio climático que busca generar conciencia sobre el impacto que cada uno produce sobre el planeta y la necesidad de generar acciones conjuntas entre los diferentes estamentos sociales para trabajar en pos del cuidado del medio ambiente.El llamado es a apagar las luces entre las 20.30 y las 21.30 de mañana, acción que se replicará en todo el mundo y con lo que se concretará la 11ava edición.Cada uno podrá hacerlo en el lugar donde esté mientras que se invita a las empresas a apagar sus carteles publicitarios, a las gestiones de gobierno a apagar las luces de los monumentos y a reducir las luces en los edificios, entre otras opciones posibles.2- ¿Quién lo organiza?La iniciativa es impulsada a nivel global por WWF, la Organización Mundial de Conservación y es coordinada en nuestro país por la Fundación Vida Silvestre Argentina. Surgió en Sidney hace 11 años y se extendió a todo el mundo.El año pasado participaron miles de ciudades de 187 países donde se apagaron más de 12.000 monumentos y edificios icónicos.Además logró 3500 millones de impresiones (hashtags) a nivel global con una sola voz por el planeta.3- ¿Qué es el cambio climático?El cambio climático es atribuido, directa o indirectamente, a la actividad humana. Éste altera la composición de la atmósfera mundial y se suma a la variabilidad natural del clima observada durante períodos de tiempo comparables."Vivimos el período más cálido de la historia, con prolongadas olas de calor y sequías, fenómenos meteorológicos extremos cada vez más frecuentes y desplazamientos de pueblos debido al cambio climático que, además, es ya una de las principales causas de pérdida de biodiversidad. Porque todo está conectado, porque son dos caras de la misma moneda, la Hora del Planeta conectará a cientos de millones de personas en el mundo para que actúen contra el cambio climático y la pérdida de biodiversidad", advierte Vida Silvestre.4- ¿Que puede hacer cada uno?Además de esta acción concreta y concentrada de índole simbólico, las organizaciones llaman a generar acciones cotidianas que permitan disminuir el cambio climático.WWF Perú destaca que este año la invitación es a reconectarse con la naturaleza y darse cuenta que el cambio está en nuestras manos con particular foco en lograr ciudades sostenibles.#CONÉCTATE Demandemos más y mejores áreas verdes, mantengamos limpios y sanos los mares y ríos, disminuyamos la contaminación sonora y usemos transporte sostenible.#CONÉCTATE Apoyemos fuentes de energía que no impacten en la naturaleza y usemos la electricidad sosteniblemente.#CONÉCTATE Respetemos las vedas y tallas mínimas de productos marinos, reduzcamos el consumo de plásticos de un solo uso, recordemos las tres R: reduce, reúsa, recicla.