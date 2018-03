Se jubiló, pero no de los libros: con 88 años obtuvo seis títulos universitarios

Un hombre israelí de 88 años obtuvo tras su jubilación seis títulos universitarios en la Universidad Hebrea de Jerusalén, según confirmó una portavoz del centro educativo.



Jaim Shasha es el estudiante de más edad de la universidad y acaba de obtener su sexta titulación, indicó la portavoz.



Shasha se marchó de Irak cuando tenía 16 años para emigrar en Israel, pero por el camino fue encarcelado en Irán. Tras llegar a Israel, se estableció en un Kibutz (una comunidad agrícola) y comenzó a trabajar como agricultor. Tras su jubilación, comenzó con 67 años su primera carrera universitaria.



Desde 2002, Shasha hizo dos posgrados universitarios en Historia y Ciencias Islámicas, y cuatro másters en Ciencias Orientales, Ciencias Políticas, Estudios Judíos y Relaciones Internacionales.



"Siempre necesito una ocupación y quiero utilizar la cabeza", contó Shasha a DPA. "En lugar de pasar el tiempo en las consultas médicas, prefiero asistir a clases y entregar trabajos".



Sin embargo, el hombre asegura que no está interesado en un doctorado: "No quiero trabajar con ello, sino solo estudiar".



Al principio, sus jóvenes compañeros lo veían como un "tipo extraño". "Pero después vieron que participaba y que aportaba algo", contó Shasha, que tiene tres hijos y once nietos y que cumplirá en mayo los 89 años. Su siguiente afición es la Geografía. "Siempre quiero seguir aprendiendo mientras que tenga fuerzas", concluye.