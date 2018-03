Lula inicia una nueva gira por Brasil y tendrá un encuentro con Pepe Mujica

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, favorito para ganar las elecciones presidenciales de octubre pero que carga con una condena por corrupción que puede llevarlo a prisión y sacarlo de la competencia, iniciará mañana una nueva gira por Brasil con un encuentro con el exmandatario uruguayo José Mujica en la frontera.Lula recorrerá 17 ciudades de los tres estados del sur de Brasil en los próximos 10 días para conversar con la población sobre sus necesidades de cara a las elecciones de octubre próximo, informó hoy el Partido de los Trabajadores (PT) en las redes sociales.Pese a que está legalmente impedido de hacer proselitismo hasta junio próximo, esta es la cuarta gira que el exmandatario realiza en los últimos meses, tras las que hizo en agosto por ciudades del empobrecido nordeste de Brasil, la de octubre por el estado de Minas Gerais y la de diciembre por Río de Janeiro y Espíritu Santo.El nuevo recorrido comienza por Santana do Livramento, ciudad brasileña en la frontera con Uruguay y en donde el popular líder brasileño tendrá un encuentro con su amigo e igualmente carismático dirigente de izquierda, el expresidente uruguayo José "Pepe" Mujica. De acuerdo con el PT ambos realizarán en una plaza de Santana do Livramento una "conversación pública" en la que analizarán la actual coyuntura latinoamericana.Según los organizadores, Lula y Mujica también abordarán en su encuentro asuntos específicos de Brasil, como la intervención militar en la seguridad del estado de Río de Janeiro decretada hace un mes por el Gobierno de Michel Temer y el asesinato de líderes sociales y sindicales, como el de la concejala y activista Marielle Franco.En la gira, Lula visitará los mausoleos de los expresidentes Getulio Vargas, por quien no esconde su admiración, y Joao Goulart, que fue derrocado por el golpe militar de 1964, reseñó la agencia de noticias EFE.La gira de Lula proseguirá hasta el 28 de marzo, cuando finalizará con un acto político en Curitiba, la ciudad en donde un juez de primera instancia lo condenó por corrupción y en donde puede purgar su pena en caso de que sea detenido.En los últimos días, tanto Lula como los dirigentes del PT admitieron que el encarcelamiento puede producirse a comienzos de abril, cuando la Sala Octava del Tribunal Regional de la Cuarta Región tiene previsto reunirse para analizar el último recurso al que tiene derecho en segunda instancia. Este tribunal fue el que confirmó en enero pasado la condena que le había sido impuesta en primera instancia al histórico líder sindical y elevó la pena de ocho a 12 años.El PT, el mayor partido de izquierda de América Latina, afirma que insistirá en la candidatura de Lula hasta última instancia y que llevará el caso hasta la Corte Suprema debido a que lo considera inocente y no pretende apostar por otro candidato.Pese a su condena, a los otros seis procesos que enfrenta y al inminente encarcelamiento, Lula lidera con gran ventaja todos los sondeos de intención de voto para las presidenciales de octubre próximo.