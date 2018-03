Prohíben vuelos de "puertas abiertas" tras caída de helicóptero en Nueva York

La Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos (FAA, por su sigla en inglés) ordenó suspender en todo el país los vuelos en helicópteros de "puertas abiertas", luego del accidente en el que el pasado domingo murió la argentina Carla Vallejos Blanco."Los operadores, los pilotos y los consumidores deben conocer el peligro presentado por los dispositivos de restricción suplementarios en el caso de una evacuación de emergencia durante los vuelos de 'puertas abiertas'", dice el comunicado de la FAA difundido en su cuenta de Twitter.Carla, licenciada en Publicidad, había viajado de vacaciones a esa ciudad de Estados Unidos junto a una amiga -quien no estaba en el vuelo.De todos los tripulantes del helicóptero, el único que logró salvarse fue el piloto y aunque todavía se investigan las causas de la muerte, se cree que los pasajeros no lograron liberarse antes de que la nave se hunda en el río.De acuerdo al comunicado de la FAA, los operadores de helicóptero no podrán operar hasta tanto no tomen "medidas inmediatas" para mejorar el sistema de seguridad de los pasajeros ya que en ese tipo de vuelos van sujetos con un arnés.Según la FAA, los vuelos continuarán prohibidos hasta que esos sistemas sean reemplazados por otros que permitan a los tripulantes "liberarse rápidamente en caso de emergencia".Los helicópteros de "puertas abiertas" son utilizados en vuelos de turismo para que los pasajeros puedan obtener mejor fotografías.