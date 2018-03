Un ingeniero advirtió las grietas en el puente de Miami antes de que colapsara

Dos días antes del catastrófico desplome de un puente peatonal en Miami, un ingeniero alertó que se habían detectado grietas en un extremo de la losa de concreto.Fue a través de un mensaje de voz. Sin embargo, nadie lo escuchó hasta después del colapso el jueves, informaron funcionarios del Departamento de Transporte de Florida.Un empleado estatal del Departamento de Transporte escuchó el mensaje de voz dejado en un teléfono fijo al día siguiente del derrumbe. Según informaron había estado fuera de la oficina para atender otras tareas.Según, el ingeniero Denney Pate, del FIGG Bridge Group -una de las firmas que construyeron el puente- dijo que las grietas requerirían reparaciones "pero desde una perspectiva de seguridad no vemos que haya ningún problema ahí, por lo que no estamos preocupados al respecto desde esa perspectiva".El sábado, la FIU dijo en un comunicado que los representantes de la universidad y el Departamento de Transporte se reunieron con un ingeniero de FIGG durante dos horas el jueves por la mañana para discutir el agrietamiento y determinaron que no había un problema de seguridad."El ingeniero de registro del FIGG hizo una presentación técnica sobre la grieta y concluyó que no había problemas de seguridad y que la grieta no comprometía la integridad estructural del puente", dijo la FIU.En una conferencia de prensa el viernes por la noche, funcionarios de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB, por sus siglas en inglés) dijeron que iniciaron su propia investigación y que aún no pueden confirmar si alguna grieta contribuyó a la caída. Agregaron que los trabajadores trataban de reforzar una estructura diagonal del puente peatonal en la universidad al momento en que se desplomó.Un estudiante universitario que apenas logró escapar de un auto que fue aplastado al desplomarse el puente dijo haber visto con impotencia mientras la estructura caía sobre el vehículo y aplastaba a su amiga Alexa Durán, que estaba sentada a su lado, en el asiento del conductor.Richie Humble, quien estudia en la FIU, viajaba en un auto bajo el puente peatonal cuando escuchó un largo crujido proveniente de la estructura que atraviesa una ajetreada autopista del área de Miami. Era un ruido que no se parecía a nada que haya escuchado antes."Miré hacia arriba y en un instante el puente se nos venía encima completamente. Fue demasiado rápido como para poder hacer algo", detalló Humble el viernes en una entrevista telefónica conSe suponía que el puente estaría habilitado para peatones y ciclistas en 2019, dando seguridad a la gente que cruza la avenida. En agosto un chico de 18 años murió atropellado.El puente se diseñó para soportar los embates de un huracán de categoría 5 y se suponía que debía durar 100 años. Costó 14,2 millones y fue financiado por un crédito de 19.4 millones del Departamento de Transporte de EE.UU.Para su construcción se usó lo que se denomina Accelerated Bridge Construction Technology (Tecnología de Construcción de Puentes Acelerada), lo que permite que que el proceso de construcción se termine más rápido y sea menos costoso.