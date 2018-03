La RAE eliminó la acepción "fácil" para referirse a las mujeres

La Real Academia Española (RAE) ha modificado la quinta acepción del adjetivo "fácil", para que no se refiera a una "mujer" que "se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales" sino a una "persona".



La RAE ha llevado a cabo esta reforma a petición de personas anónimas y famosas, así como de diversas organizaciones y asociaciones, a pesar de que las modificaciones sólo se realizan una vez al año, cada mes de diciembre, informaron hoy a Efe fuentes de la institución.



En este caso, el cambio tuvo lugar el jueves 8 de marzo, aunque la entidad asegura que no está relacionado con el hecho de que se celebrara el Día de la Mujer Trabajadora.



"Hacía tiempo que el Pleno había aprobado la modificación para esa acepción y no se ha querido esperar nueve meses para incorporarla porque se iba a hacer una revisión de erratas y una aportación de información a la clasificación temática", señalan las fuentes.



La quinta acepción de la palabra "fácil" indicaba "dicho especialmente de una mujer: Que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales" y ahora aparece "dicho de una persona: Que se presta sin problemas a mantener relaciones sexuales".



La RAE está estudiando también la petición del Círculo Fortuny, asociación que representa a empresas e industrias de alta gama españoles, para que se modifique la acepción de "lujo" ya que la existente es "negativa" por su identificación con "los ricos".