Uruguayos protestaron cerca del puente Artigas y hubo problemas con el tránsito

A media tarde del martes comenzaron a ubicarse, a unos 300 metros de la cabecera del Puente Internacional Artigas, que uno Paysandú con Colón, cosechadoras, tractores, tolvas, camiones y vehículos. Allí, productores, transportistas y gente vinculada al comercio de la ciudad sanducera permanecieron hasta este miércoles.



Decenas de personas con banderas de Uruguay y gorros con la consigna "Un solo Uruguay", llegaron a manifestarse y mostrar su preocupación con la situación que atraviesa el país. "No pretendemos cortar el tránsito, sino solamente enlentecerlo para explicarles a quienes circulan qué es lo que está pasando", explicaron Guillermo Souza y Carlos Tafernaberry, delegados en Paysandú del movimiento.



"Desde que se inició el movimiento aquí en Paysandú el lunes 8 de enero, solo se han logrado pequeñas soluciones para una problemática que es macro y no micro", indicaron. "Se tiene que entender que el interior del país debe ser visto como un todo, y no que las medidas sean en cuentagotas y por rubros aislados", agregaron a El Telégrafo.



También los productores lecheros llegaron hasta el punto de movilización en Paysandú. "A la falta de rentabilidad en el negocio por el costo alto que tenemos para producir, ahora le sumamos la falta de lluvias que nos tiene complicados, pero sabemos que el problema va a ser en el invierno, porque ya le estamos dando la comida al ganado", dijeron.