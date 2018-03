Trump dice que la Unión Europea "se debe preparar para los aranceles" de EE.UU

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy que la Unión Europea (UE) "se debe preparar para los aranceles" sobre el acero y el aluminio que los socios de ese bloque quieran exportar a su país, decisión que desató una polémica mundial.



"La Unión Europea, maravillosos países que tratan a EEUU muy mal en comercio, se están quejando de los aranceles al acero y aluminio. Si eliminan sus barreras y aranceles horribles a los productos de EEUU, nosotros haremos lo mismo y quitaremos las nuestras", dijo en su cuenta de Twitter.



Asimismo, amenazó con imponer gravámenes a constructores de automóviles europeos, como los alemanes Mercedes-Benz y BMW, entre otros.



"Si no, ponemos impuestos a los coches (...) Prepárense para los aranceles", agregó Trump al citar a esas marcas alemanas en un acto electoral en Moon Township, una zona siderúrgica de Pensilvania.



Las palabras de Trump llegan después de que decidiera imponer aranceles del 25% a las importaciones de acero y 10% de aluminio por considerarlos "vitales para la seguridad nacional" y con el argumento de proteger la industria doméstica.



La medida ha causado preocupación mundial sobre una posible guerra comercial por represalias de la UE, que prometió responder con medidas arancelarias similares.



La UE defiende que es un "estrecho socio en comercio y seguridad" de Estados Unidos y que por esto debería quedar exenta de unas tarifas que, estiman, tendrán un impacto de unos 2.800 millones de euros sobre sus exportadores.



Las discusiones continuarán la semana que viene aunque por el momento no se ha puesto fecha a un futuro encuentro.



La posición dominante en la UE es el debate "sin concesiones" como medio para obtener una exención a los aranceles que impondrá Estados Unidos.



Al respecto, la Comisión Europea, el Ejecutivo comunitario, aseguró que "no hará concesiones en materia comercial ni de otro tipo" para obtener la exención y advirtió de que "está listo para responder, si es necesario, con sus propios aranceles a productos estadounidenses y un recurso ante la Organización Mundial del Comercio" (OMC).



"Es muy importante tener un diálogo" entre la Unión Europea y Estados Unidos dijo anoche en Bruselas el ministro belga de Asuntos Exteriores, Didier Reynders al defender "la importancia de la relación transatlántica" y los valores comunes que comparten.



"¿Cuál es el riesgo (para la seguridad nacional) si Bélgica exporta una pequeña cantidad de su acero hacia Estados Unidos?", se preguntó el canciller belga ante los argumentos de Trump.



Además de la UE, principal socio comercial y exportador de acero a EEUU, Japón, China, Brasil, Corea del Sur y otros países europeos a título individual han pedido la retirada de los aranceles.



El anuncio de Trump se da en momentos en que el ministro de Finanzas surcoreano, Kim Dong-yeon pide, en una carta enviada hoy a su par estadounidense Steven Mnuchin, que exima al país de los nuevos aranceles aprobados por la Casa Blanca.



En la carta, difundida por la agencia surcoreana de noticiasYonhap, Kim expresa su "preocupación" por el impacto que esta medida pueda tener sobre las exportaciones surcoreanas, que son el pilar de su economía.



Kim y Mnuchin tienen previsto encontrarse a finales de la semana próxima en Buenos Aires, donde los días 18 y 19 de marzo se celebrará la reunión de ministros de Finanzas y presidentes de Bancos Centrales del G20.



El gobierno de China se expresó al respecto a través de su ministro de Comercio, Zhong Shan, quien aseguró hoy que su país no iniciará una guerra comercial con Estados Unidos porque los resultados pueden ser "desastrosos", sin embargo, Zhong advirtió que China "defenderá sus intereses" ante los aranceles estadounidenses.



Por su parte, la Asociación China del Hierro y el Acero (CISA) pidió a las autoridades que respondan ante estos aranceles que "violan las normas de la Organización Mundial del Comercio" con otras medidas sobre las importaciones estadounidenses.



Estados Unidos sólo eximió de los aranceles, hasta ahora, a México y Canadá por estar negociando con estos países una nueva versión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (Nafta por su sigla en inglés).