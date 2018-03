EE.UU: En Florida aprobaron ley que restringe el uso de armas

El gobernador del estado de Florida, Rick Scott, promulgó hoy una ley de seguridad escolar que impone una serie de restricciones para el uso de armas de fuego, en un desafío a la poderosa Asociación Nacional del Rifle (NRA).



La ley, que llega tres semanas después de una matanza en una escuela de Florida, aumenta la edad mínima para comprar rifles de 18 a 21 años, amplía a tres días el período de espera para comprar casi todo tipo de armas y crea la figura de un "guardián" escolar, al que se le permite portar armas en el colegio.



Rodeado de familiares de las 17 personas asesinadas en la escuela de Parkland, Scott se mostró convencido de que el proyecto equilibra "los derechos individuales con la necesidad de seguridad pública".



El republicano, que está al frente del gobierno de Florida desde 2011, consideró que "es un ejemplo para todo el país" la velocidad con que actuó su gobierno.



Tony Montalto, padre de una de las víctimas, lamentó "el alto precio" que debieron pagar para que salga la ley.



"Cuando se trata de prevenir futuros actos de violencia escolar horrible, este es el comienzo del viaje. Hemos pagado un precio terrible por este progreso", se lamentó Montalto.



La norma, que no cumple con las expectativas de los sobrevivientes, también fue rechazada por la NRA, que insistió hoy en que la medida "castiga a los propietarios de armas respetuosos de la ley por los actos delictivos de un individuo trastornado".



Nikolas Cruz, el autor de la matanza, "dio repetidas señales de advertencia que fueron ignoradas por funcionarios federales y estatales", subrayó Chris Cox, el director ejecutivo del lobby de la NRA, en un comunicado.



"Si queremos prevenir futuras atrocidades, debemos buscar soluciones que mantengan las armas fuera de las manos de aquellos que son un peligro para ellos mismos o para otros, al mismo tiempo que proteger los derechos de los estadounidenses respetuosos de la ley", agregó.



La aprobación de la ley en un estado tradicionalmente gobernado por republicanos es una victoria de los alumnos de la escuela Marjory Stoneman Douglas que, tras sobrevivir al ataque, iniciaron una campaña que reavivó el debate sobre el control de las armas.



"Ustedes ayudaron a cambiar nuestro estado. Hicieron la diferencia. Deberían estar orgullosos", les dijo Scott a los estudiantes.



Por otro lado, el gobernador se mostró desconfiado sobre el programa de guardianes, que habilitará al personal escolar a portar armas dentro del establecimiento luego de completar una capacitación con la Policía, algo que fue rechazado por el sindicato de maestros del condado de Broward.



Scott aclaró que no es obligatorio, "si los condados no quieren hacerlo, simplemente pueden decir que no", aseguró.



Para los estudiantes que sobrevivieron a la matanza, la ley es "un paso de bebé", aunque al mismo tiempo "es un gran paso".



"Esto es por lo que hemos estado luchando", dijo el estudiante Chris Grady en declaraciones a la cadena de noticias CNN, aunque aclaró que está lejos de ser una "solución a largo plazo".



Mientras tanto, Cruz, de 19 años, se prepara para enfrentar la semana próxima su audiencia judicial, en la que deberá responder por 34 cargos de asesinato e intentos de asesinato.