Hallaron una bolsa con 26 pares de manos en zona de pesca

Buzos de la policía rusa encontraron en una zona de Siberia, que es muy popular entre los pescadores, una bolsa que contenía 26 pares de mano.



El macabro hallazgo sucedió en Vladimirovka, a 30 kilómetros de la frontera con China, y fue informado por The Siberian Times. El canal Beshennaya del río Amur, se trata de un lugar de pesca popular para los lugareños y los residentes de una ciudad cercana llamada Khabarovsk.



Inicialmente vieron una mano, pero luego descubrieron que la bolsa contenía un total de 54 manos cortadas.



Según informó The Siberian Times, los lugareños no notaron nada sospechoso.



Hasta el momento, los investigadores no han dado detalles sobre la investigación. Sin embargo, una de las hipótesis es que se trata de manos que pudieron ser cortadas como castigos por delitos de robo. Pero, la más firme es que hayan sido cortadas de cadáveres, ya que junto a la bolsa se encontraron vendajes médicos y fundas de zapatos de plásticos de los que suelen utilizarse en hospitales.



Aún es un misterio a quiénes pertenecían las manos, y resta definir cómo y por qué llegaron allí.