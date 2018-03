El Vaticano busca curas exorcistas ante el aumento de personas poseídas

Si bien las posesiones demoníacas parecen tener lugar solamente en las películas, un reciente anuncio de la Iglesia católica ha generado sorpresa en buena parte de la población mundial.Según informó The Vatican News, el reciente aumento de la demanda de exorcistas obligó al Vaticano a realizar una conferencia internacional para reclutar más sacerdotes capaces de realizar este tipo de ritos.Fray Beningo Palilla, uno de los organizadores de la conferencia que tuvo lugar en Sicilia, afirmó que cada año en Italia aparecen unos 500.000 casos que requieren exorcismo.Padilla atribuyó el aumento al creciente número de personas que buscan los servicios de adivinos y lectores de Tarot en los últimos años. Este tipo de prácticas "abren la puerta al demonio y a la posesión", afirmó.Cabe destacar que muchos de los casos a los que se hace referencia no están realmente relacionados con la posesión demoníaca, sino con problemas espirituales o psicológicos. Pero que deben ser investigados."Nosotros, los sacerdotes, muy a menudo, no sabemos cómo lidiar con los casos concretos que se nos presentan: en la preparación para el sacerdocio, no hablamos de estas cosas", explicó.Además, Palilla señaló la necesidad de una correcta capacitación y pidió "un período de aprendizaje, como sucede con muchos profesionales".Asimismo, insistió en que los sacerdotes que quieran entrenar como exorcistas "deberían trabajar junto a un experto para aprender sobre el terreno".Para terminar el sacerdote, dijo que el objetivo de la conferencia, considerada como la primera en el mundo sobre exorcismo, fue "ofrecer una rica reflexión y articulación sobre un tema que a veces no se menciona y es controvertido".El exorcismo solo puede realizarse con un permiso de alto nivel dentro de la iglesia. Hace cuatro años, el Vaticano respaldó a la Asociación Internacional de Exorcistas, que se fundó en 1990 y ha otorgado licencias a unos 200 miembros en seis continentes.