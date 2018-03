El Papa Francisco agradeció a las mujeres por hacer "una sociedad más humana"

¡Muchas gracias a todas las mujeres que cada día tratan de construir una sociedad más humana y acogedora! — Papa Francisco (@Pontifex_es) 8 de marzo de 2018

El Papa Francisco dirigió hoy un mensaje a las mujeres de todo el mundo que "cada día tratan de construir una sociedad más humana y acogedora", cuando se conmemora el Día Internacional de la Mujer."¡Muchas gracias a todas las mujeres que cada día tratan de construir una sociedad más humana y acogedora!", publicó el pontífice en su perfil oficial de Twitter, traducido en nueve idiomas distintos.De este modo el pontífice se unió a la jornada de reivindicaciones que recorre el mundo en el Día Internacional de la Mujer.En otras oportunidades, Francisco instó al mundo a proteger y defender el derecho de las mujeres a "introducirse activamente en todos los ámbitos de la sociedad", tal y como señaló el pasado 9 de junio en un acto en el Vaticano. Incluso llegó a afirmar que "las mujeres son más valientes que los hombres".En febrero del año pasado, el Papa afirmó que la mujer "no está para lavar platos. No: la mujer está para aportar armonía. Sin mujer no hay armonía". En este sentido, condenó la explotación de mujeres.