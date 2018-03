Hacía bullying a sus compañeros y su papá lo obligó a ir corriendo a la escuela

¿Qué harías si tu hijo acosa a otro chico? El padre de Hayden Thornhill, un chico de 10 años del estado de Virginia, en Estados Unidos, lo obligó a ir corriendo a la escuela, luego de que lo suspendieran por tres días del transporte escolar por hacerle bullying a un compañero.Su padre, Bryan, es comerciante y no toleró la actitud de su hijo, por lo que decidió darle un castigo ejemplar para que no volviera a tener una actitud de "matón".Durante tres días lo obligó a correr hasta el colegio y filmó mientras lo seguía con su auto, y decidió subir el video a Youtube."Hola a todos, es mejor que escuchen al padre del año 2018. Han expulsado a mi hijo del bus escolar durante tres días por ser un pequeño matón. No lo soporto. Ahora tiene que ir corriendo a la escuela y estamos a más de un kilómetro y medio de distancia, así que durante toda la semana tendrá la experiencia de correr. La buena noticia es que tiene muy buen ritmo", explicó el padre., explicó el hombre que consideró que su idea fue "un modo saludable de castigo" porque aparte puso a su hijo a hacer ejercicio., acotó el hombre y agregó: "Hacen algo incorrecto, tienen que pagar el precio".El video que subió el padre a las redes (en inglés)