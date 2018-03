Revés para Lula: rechazaron habeas corpus y podría quedar detenido

El Tribunal Superior de Justicia abrió la puerta para que el expresidente de Brasil pueda ser enviado a prisión por lo que debería apelar su condena por corrupción en la cárcel. Se difundió encuesta que da al líder del PT como cómodo ganador de las presidenciales de este año.Luiz Inácio "Lula" da Silva recibió este martes un duro revés judicial luego que el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) del vecino país rechazara un habeas corpus presentado por el expresidente de Brasil para evitar ser detenido en prisión preventiva por una reciente condena por corrupción.Con el voto a favor de al menos tres de cinco jueces, el STJ abrió la puerta a que Lula pueda enviado a prisión en breve en virtud de una condena a 12 años y un mes de prisión. Sin embargo, la defensa de Lula tiene posibilidades de apelar para evitar que el exmandatario vaya a prisión. "No hay un ilegalidad" en la hipotética "inmediata detención" de Lula da Silva, afirmó Félix Fischer que es el juez instructor de la causa de corrupción conocida como "Lava Jato" en el TSJ.La decisión judicial llega en momentos en que las encuestas dan a Lula como claro ganador en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales contra cualquiera de los otros candidatos si se le permite participar en los comicios.Lula, a quien probablemente se le impida competir porque tiene una condena por corrupción ratificada en enero, además tuvo la tasa de rechazo más baja entre los posibles aspirantes en el sondeo realizado por el instituto MDA por encargo de la Confederación Nacional del Transporte (CNT).La defensa de Lula ya había presentado también un pedido de habeas corpus preventivo ante el STF, pero todavía no tiene fecha para ser juzgado y, con la decisión del STJ ahora, queda prácticamente superado. De cualquier manera, el propio STF ya consideró un pedido similar el año pasado y en aquel momento entendió que luego de una condena en segunda instancia ya debe empezar a cumplirse la pena impuesta.Esta complicada batalla legal se da mientras Lula es el favorito para los comicios de octubre, con un 36% de las intenciones de voto según las últimas encuestas. La legislación electoral brasileña -por la llamada "Ley de Ficha Limpia"- no permite que una persona condenada en segunda instancia por un órgano colegiado sea candidato a un cargo electivo. De todas maneras, el PT adelantó que intentará registrar la candidatura del expresidente "sub judice", en tanto se agoten todos los recursos ante las instancias superiores.En el marco de la Operación Lava Jato, en julio de 2016 el juez federal Sergio Moro condenó a Lula a nueve años y medio de prisión por corrupción y lavado de dinero. Lo halló culpable de recibir como "soborno en especie" un departamento tríplex de la constructora OAS a cambio de haberle garantizado a la empresa jugosos contratos con Petrobras durante su gobierno (2003-2010). En enero, el TRF-4 ratificó la sentencia de Moro y amplió la pena a 12 años y un mes de reclusión.