Misterio: ex espía ruso en estado crítico tras exponerse a sustancia desconocida

Las autoridades no especificaron la identidad del hombre, limitándose a decir que él y una mujer habían sido hallados inconscientes en un banco en un centro comercial en Salisbury, una ciudad inglesa unos 145 kilómetros (90 millas) al oeste de Londres. Pero la Press Association y otros medios británicos lo identificaron como Serguei Skripal, de 66 años, acusado en el 2006 de espiar para Gran Bretaña y sentenciado a 13 años de prisión pero dejado en libertad en 2010 en un intercambio de espías entre los dos países.



La policía de Wiltshire, responsable del área de Salisbury, se limitó a identificar a la pareja por sus edades aproximadas y dijo que parecía que se conocían entre sí y "no tenían heridas visibles".



"Actualmente son tratados por posible exposición a una substancia desconocida. Ambos están en condición crítica en cuidados intensivos", dijo la policía en un boletín.

Las autoridades de salud dijeron en una declaración que tenían poca información, pero que "no parece haber más riesgo inmediato para la salud pública" y que los expuestos "a las substancias fueron descontaminados".



Skripal fue agente de la inteligencia militar rusa, conocida a menudo por su acrónimo ruso GRU, y se retiró en 1999. Tras su retiro trabajó en el Ministerio de Relaciones Exteriores hasta el 2003 y más adelante se dedicó a los negocios. Fue arrestado en Moscú en el 2004, confesó que fue reclutado por la inteligencia británica en 1995 y dijo que estuvo entregando información sobre agentes del GRU en Europa, a cambio de 100.000 dólares.



En el momento de su juicio, la prensa rusa, citando a la agencia de espionaje FSB, dijo que el daño de las actividades de Skripal pera comparable con el causado por Oleg Penkovsky, un coronel del GRU que espió para Gran Bretaña y Estados Unidos y fue ejecutado en 1963.