China advierte que "tomará medidas" si Estados Unidos perjudica su comercio

Economía Estados Unidos impondrá aranceles a la importación de acero y aluminio

Pekín "tomará las medidas necesarias" si Washington perjudica sus actividades comerciales, cita la agencia Reuters la declaración de este domingo del portavoz del Parlamento chino, Zhang Yesui.No obstante, al mismo tiempo, Zhang aclaró que su país no quiere una guerra comercial con EE.UU.La declaración de las autoridades chinas llega después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciara el jueves la imposición de un arancel del 25% sobre las importaciones de acero y del 10% sobre las de aluminio para proteger los intereses de la industria estadounidense.El portavoz del Parlamento chino también afirmó que "las relaciones comerciales y económicas de EE.UU. y China son mutuamente ventajosas, han alcanzado tal nivel que el año pasado el intercambio comercial de los dos países llegó a los 580.000 millones de dólares, y es obvio que en este tipo de relaciones hay algunas diferencias"."En mi opinión, las controversias comerciales pueden ser resueltas con la apertura mutua de los mercados; es necesario trabajar conjuntamente en la búsqueda de soluciones aceptables para ambas partes mediante el diálogo y la negociación", agregó.Zhang Yesui también destacó que "China y EE.UU. tiene muchos más intereses en común que diferencias y la cooperación sigue siendo la única opción correcta para los dos países".Mientras tanto, las últimas medidas anunciadas por Trump sobre la imposición de unos duros aranceles para el acero y el aluminio han sacudido las bolsas y desencadenado una ola de crítica por todo el mundo.Así, este viernes el Fondo Monetario Internacional también advirtió que pueden "causar daños no solo fuera del país, sino también a la economía estadounidense", en especial a los sectores de la fabricación y la construcción, que son los principales usuarios de esos insumos, indicó un comunicado del portavoz del organismo internacional, Gerry Rice."La UE dará una respuesta firme y proporcional para defender nuestros intereses", expresó también el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker.Donald Trump, a su vez, cree que "las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar", según ha afirmado en su cuenta personal de Twitter. "Cuando un país (EE.UU.) pierde muchos miles de millones de dólares en comercio con prácticamente cada país con el que hace negocios, las guerras comerciales son buenas y fáciles de ganar", escribió Trump. "Por ejemplo, cuando perdemos 100.000 millones de dólares con un país concreto y se hacen los graciosos, no comercies más, y ganamos a lo grande. ¡Es fácil!", acotó el presidente.En otro tuit el mandatario ha vuelto a insistir en que la medida va a favorecer a EE.UU. "Debemos proteger a nuestro país y a nuestros trabajadores. Nuestra industria de acero está en mala forma. ¡Si no tienes acero, no tienes un país!", insistió Trump.