Un perro recibió tres disparos para proteger a su dueño de unos ladrones

Unos ladrones dispararon a un perro que intentó proteger a un joven de 16 años, su dueño, en su casa a las afueras de Seattle (EE.UU). Javier Mercado, de 16 años, estaba solo cuando escuchó unos extraños golpes en la una puerta. "Escuché cómo rompían la puerta, fue cuando marqué el 911 y entré al armario", cuenta.Al escuchar el ruido, su pastor alemán de 2 años, Rex, corrió "escaleras abajo y comenzó a ladrar realmente fuerte". "Pude oír cómo se acercaban cada vez más a través del crujido en el suelo. Entonces uno de ellos gritó: '¡Atrapen al perro, me mordió!' Luego oí un disparo, luego varios más. Mi perro lloraba después de cada disparo", cuenta el joven en una entrevista recogida por la CBS.Los ladrones lograron huir antes de que llegara la policía. Tras llegar los agentes al domicilio, Javier trasladó a Rex a un hospital con tres heridas de bala.Los médicos que atendieron al animal aseguraron que la cirugía fue exitosa y no han encontrado evidencias de "daños en el esófago o la tráquea". Rex será examinado "para determinar cuándo puede regresar a casa con su familia"."Rex es un ángel. Él es mi ángel de cuatro patas que teníamos en nuestra casa", señaló Julia, la madre del joven. Por su parte Javier considera que "si no hubiese por él, no estaría aquí en este momento".