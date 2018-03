Evo Morales garantizó reciprocidad en atención médica a argentinos residentes

Sociedad Corrientes también analiza cobrar aranceles médicos a extranjeros

El presidente de Bolivia, Evo Morales, garantizó hoy la reciprocidad en prestaciones de salud a los argentinos que viven en ese país, durante un acto público en la fronteriza ciudad Yacuiba, luego de que el canciller argentino, Jorge Faurie, dijera que la medida, anticipada por el canciller boliviano, "no alcanza".Evo Morales, según dio cuenta el diario de ese país "La Razón" afirmó: "Los hermanos bolivianos que viven en Argentina no deben preocuparse, tienen toda la razón los hermanos argentinos (al) plantearnos que los argentinos que viven en Bolivia tengan el mismo tratamiento. Van a tener el mismo tratamiento los hermanos argentinos que viven en Bolivia", aseguró.Más temprano, el canciller Faurie, al salir de un almuerzo organizado por la Fundación Mediterránea en un hotel porteño, dijo respecto de la iniciativa anunciada por Bolivia: "Con eso no alcanza. Vamos a tener que discutir algo más amplio"."Tenemos que analizar un mecanismo de reciprocidad que pase por distintas categorías. Uno, el caso de las parturientas, que es una de las categorías que ellos tienen, o de las personas con mayor edad. La verdad es que los argentinos no van a atenderse allá", remarcó el canciller argentino.Desde Bolivia el canciller Fernando Huanacuni, precisó que Bolivia adecuará sus normas internas para "dar atención recíproca" a los ciudadanos argentinos de tal manera que gocen de los mismos derechos que los bolivianos."Somos de la patria grande (para) trabajar conjuntamente en temas de salud y educación, compartiendo inversiones, compartiendo lo poco que tenemos con Argentina y Argentina también transfiriendo su tecnología", añadió en alusión a un reciente acuerdo que su administración firmó con la argentina INVAP para la instalación de una Red de Centros de Medicina Nuclear y Radioterapia.El canciller Fernando Huanacuni anticipó hoy que Bolivia hará una "adecuación" de su norma interna para otorgar atención de salud "en reciprocidad", para que los ciudadanos argentinos "gocen de los mismos derechos" que los bolivianos en ese país.Confirmó que una delegación de su país viajará a la Argentina para trabajar en forma conjunta la atención médica recíproca a ciudadanos argentinos en territorio boliviano y detalló que "hay 632.000 bolivianos en Argentina, entre residentes y temporarios".Faurie recibirá mañana en su despacho al embajador boliviano en Buenos Aires, Javier Tito Véliz, al tiempo que en Bolivia se mantienen otras negociaciones con el embajador argentino, Normando Álvarez García.Bolivia había explicado a través de un comunicado que no había recibido "ningún proyecto de convenio en materia de asistencia médica" por parte del gobierno argentino, y adelantó que estaba "dispuesto a analizar cualquier propuesta que se plantee" en el marco de los mecanismos bilaterales."Sólo recibimos una nota verbal de la embajada argentina en La Paz, como un planteamiento general sobre la intención de suscribir un convenio, que fue transmitido al Ministerio de Salud para su consideración preliminar, y que fue respondido haciendo referencia a la normativa vigente en nuestro país", explicó el canciller boliviano."Es necesario precisar que la agenda bilateral consensuada fue revisada en detalle y de forma íntegra, en la Reunión Técnica Bilateral Bolivia-Argentina, realizada el 15 de enero de 2018, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, no habiendo sido este tema incluido por la parte argentina", precisó el parte oficial.En tanto, el cónsul de Bolivia en Jujuy, Nelson Guarachi Mamaní, explicó que Bolivia "no tiene restricciones para la atención a extranjeros, pero, como sucede en Argentina, cuando se va por una atención se deben sacar turnos con días de anticipación y por ello muchos optan por terminar en el ámbito de la salud privada, sobre todo si son turistas de paso".En relación a la polémica surgida en torno a ciudadanos bolivianos que cruzan la frontera para recibir tratamientos en hospitales públicos de Jujuy, tal como afirmó ayer el gobernador Gerardo Morales, Guarachi Mamaní afirmó: "No corresponde a una verdad histórica y tampoco existen datos que así lo confirmen desde el Ministerio de Salud de Jujuy".Sin embargo, esta tarde, en una rueda de prensa, el embajador boliviano en Argentina reconoció que muchos de sus compatriotas vienen a "atenderse" al país, por eso, agregó, "quiero agradecer profundamente que quienes requieran atención médica puedan venir".