Fuertes nevadas paralizaron la mayor parte de Londres

Las intensas nevadas que cayeron durante la noche en toda la capital londinense están provocando esta mañana un caos generalizado en el transporte público con graves retrasos para millones de pasajeros en la hora pico.



El clima frío se intensificó en todo el Reino Unido, con temperaturas que llegaron casi 12 °C bajo cero durante la noche en algunas áreas debido a una ola de frío, proveniente de Siberia llamada "Bestia del Este" (Beast From The East en inglés).

Los servicios en las principales líneas de subte en toda la capital fueron suspendidas.

Es probable que ocurran largas demoras en los viajes en autobús, tren y avión, además de interrupciones en las redes telefónicas, durante todo el día.



En el aeropuerto de Heathrow, más de 100 vuelos fueron cancelados, mientras que el aeropuerto de London City suspendió todos sus vuelos y Gatwick pidió a los pasajeros que verifiquen con las aerolíneas antes de viajar.

En tanto, todas las operaciones en el aeropuerto de Glasgow, Escocia también están suspendidas, pero espera volver a abrir en el correr de la mañana mientras que algunos vuelos de Edimburgo fueron cancelados.



La Oficina Meteorológica británica, Met Office, dijo que el país se enfrenta al clima más frío desde 1991.

Las alertas por nieve se mantienen en Escocia, norte de Inglaterra, East Midlands, el este y sudeste de Inglaterra y Londres.

Los meteorólogos pronostican además que la nieve y las temperaturas bajo cero no disminuirán en el corto plazo.