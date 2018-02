Revisaron "dos veces" el avión privado de Guardiola, buscando a Puigdemont

El pasado domingo, cuando Joseph Guardiola llegó a Barcelona, la Guardia Civil registró su avión privado porque sospechaba que podría viajar escondido en su interior el expresidente de Cataluña, Carles Puigdemont, sobre el que pesa una orden de detención.Pero esta no es la primera vez que la guardia civil registra el avión privado de Guardiola. De hecho, se sospecha que Puigdemont lo utilizó en el pasado para entrar y salir de España, aunque hasta el momento no se encontraron pruebas que avalen esas teorías.Varias veces se expresó en público a favor de la creación de un nuevo estado dividido de España, algo que le valió numerosas críticas, incluida la de la dirigencia del Manchester City, que le pidió que no haga más declaraciones de ese tenor cuando brinda sus habituales conferencias de prensa.