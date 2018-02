Irma, la abuela solidaria: con 93 años se va a Kenia como voluntaria

relató la nieta de Irma, Elisa Coltro en su cuenta de Facebook."Nunca imaginé que esto iba a pasar. Mi madre me envió fotos desde el aeropuerto y al ver a mi abuela, con su maleta roja y su bastón me sentí tan orgullosa que escribí ese post" relata Elisa al diario La Repubblica de Italia.Irma vive en Noventana Vicentina, enviudó a los 26 años y con tres hijos a cargo siguió luchando para vivir una buena vida. "Mi abuela siempre ha amado la vida y nunca se ha detenido en nada, ha dedicado su vida a la familia y ha ayudado a quienes la rodean. Para mí, siempre ha sido un ejemplo" agrega Elisa.Según Elisa, y le ofreció a su hija el viaje a Kenia para ayudar durante tres semanas, pero para la nieta hay muchas posibilidades que no quiera regresar a Italia.

