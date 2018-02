El Papa Francisco lamentó la "precariedad laboral" de los jóvenes en mundo

El papa Francisco lamentó la "precariedad laboral" de los jóvenes y les pidió "valentía" de cara a la Jornada Mundial de la Juventud que se realizará en Panamá en enero de 2019."Frente a la precariedad del trabajo, muchos tienen miedo a no poder alcanzar una situación profesional satisfactoria, a no ver cumplidos sus sueños", denunció el pontífice en un mensaje publicado este jueves por el Vaticano."Se trata de temores que están presentes hoy en muchos jóvenes, tanto creyentes como no creyentes", insistió en esa dirección el obispo de Roma en su carta dirigida a la juventud mundial.En ese marco, y como hiciera en sus discursos frente a jóvenes de Chile en enero pasado o en Polonia en julio de 2016, Jorge Bergoglio volvió a apelar a un lenguaje tecnológico para dirigirse a ellos.Así, lamentó que muchos "hacen continuos 'retoques fotográficos' de su imagen, escondiéndose detrás de máscaras y falsas identidades, hasta casi convertirse ellos mismos en un 'fake'". "Muchos están obsesionados con recibir el mayor número posible de 'me gusta'", reveló el papa, que recordó también el Sínodo de Obispos dedicado a la juventud que se hará en Roma en octubre y que tendrá una etapa previa en marzo con 300 participantes de entre 16 y 29 años.En la misiva, de cara a la próxima Jornada Mundial de la Juventud que se hará a comienzos del año próximo en Panamá, Francisco invitó a los jóvenes a prepararse "con la alegría y el entusiasmo de quien quiere ser partícipe de una gran aventura"."La JMJ es para los valientes, no para jóvenes que sólo buscan comodidad y que retroceden ante las dificultades", finalizó.