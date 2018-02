Llevó a su esposa a un viaje soñado por el Caribe y sospechan que la asesinó

La versión del marido

Presunción de muerte

Lewis Bennett, esposo de la colombiana Isabella Helmann, desaparecida el pasado mes de mayo durante una travesía en velero cerca de las islas Bahamas, fue detenido ayer y acusado de ser el presunto autor de su muerte, informaron medios locales.Bennett, que de acuerdo a los medios, es ciudadano británico y australiano, quedó detenido tras comparecer ante un tribunal de Miami, según fuentes policiales citadas por los canales de televisión NBC 6 y Local 10.Este último medio indicó que de acuerdo con un documento del FBI (Policía Federal de Investigaciones), Bennett, de 41 años, mató a Hellmann cuando navegaban por la ruta St. Martin, Puerto Rico, Cuba y Key West.Según el relato de Bennett cuando ocurrió la desaparición, él y su esposa, residentes en Delray Beach (sur de Florida), navegaban en un velero por aguas cercanas a las Bahamas cuando a primeras horas del 15 de mayo de 2017 chocaron con un objeto y ella desapareció.Lewis fue rescatado por la Guardia Costera a bordo de un bote salvavidas y dijo que se despertó por el impacto y no encontró a bordo a Isabella, a la que dijo haber visto por última vez antes de que se fueran a dormir el día 14 por la noche.Según relató, debido al choque se abrió una vía de agua por lo que tuvo que abandonar el catamarán en el bote salvavidas, pero los que inspeccionaron después el barco no vieron agujero alguno.Durante cuatro días la Guardia Costera buscó sin éxito a Helmann en el mar. En el catamarán, las autoridades encontraron valiosas monedas de plata y oro que habían sido robadas en un yate de la isla caribeña de San Martín en el que él había trabajado como oficial en 2016, y más tarde en su casa otro lote del botín.Bennett, que se declaró el pasado mes de noviembre culpable de transportar y contrabandear ese dinero robado, reclamó poco tiempo después de la desaparición de Helmann un "documento de presunción de muerte" de ella, pero en Florida deben pasar cinco años para que una persona desaparecida sea declarada legalmente muerta.El pasado viernes, según Local 10, la familia de Helmann, de apellido Rodríguez, envió una carta al juez de distrito James Lawrence King pidiéndole que les autorice a ver a Emilia, la hija de la desaparecida, a la que no han tenido acceso desde su desaparición.Hellman, nació en Bogotá pero vivía en Delray Beach, en el condado Palm Beach.