EE.UU: Trump insiste en armar a los docentes para evitar tiroteos en escuelas

Lewis Bennett, esposo de la colombiana Isabella Helmann, desaparecida el pasado mes de mayo durante una travesía en velero cerca de las islas El presidente estadounidense, Donald Trump, repitió este jueves su convicción de que armar a algunos maestros tendría un efecto disuasivo frente a posibles atacantes que busquen sembrar el terror en las escuelas.En una seguidilla matinal de tuits, el mandatario estimó que esa medida, muy controversial y rechazada por una parte de la comunidad educativa, podría ser determinante: "Una escuela sin armas es un imán para la gente mala", lanzó.Trump había ya argumentado a favor de esa propuesta durante una reunión el miércoles en la Casa Blanca con sobrevivientes de la matanza en una escuela secundaria de Florida, que dejó 17 muertos la semana pasada. Este jueves debe encontrarse con legisladores estatales para continuar las discusiones sobre este tema sensible."Maestros y entrenadores altamente entrenados y adeptos a las armas solucionarían instantáneamente el problema, antes de que llegue la policía. GRAN PODER DISUASIVO", escribió Trump, destacando que según la experiencia los tiroteos duran en promedio "tres minutos" y que le toma "de 5 a 8 minutos" a la policía para responder.Estimó que 20% de los docentes, aquellos adeptos a las armas y con "antecedentes militares o entrenamiento especial" podrían portar "armas ocultas", lo que les permitiría "inmediatamente responder los disparos si un psicópata salvaje entra a una escuela con malas intenciones".Según Trump, los maestros armados serían mucho más efectivos y menos costosos que contratar guardias de seguridad en las escuelas, presentando por primera vez un argumento económico."Si un tirador psicópata sabe que una escuela tiene un gran número de maestros expertos en armas (...) nunca atacará esa escuela (...) Problema solucionado", señaló.Tras el tiroteo en Florida, Trump ha dicho que promoverá controles a las compras de armas y propuso prohibir un dispositivo que permite convertir armas semiautomáticas en ametralladores.Pero su insistencia en armar a los docentes ha levantado una ola de polémica.Durante un debate organizado la noche del miércoles cerca de Miami por la cadena CNN, numerosas voces se elevaron para advertir contra ese escenario."¿Debo formarme como una policía en vez de educar a los niños?" inquirió Ashley Kurth, una profesora del liceo Marjory Stoneman Douglas de Parkland, donde ocurrió el tiroteo hace una semana."¿Debo vestir un chaleco antibalas de kevlar?", agregó."No creo que los maestros deban estar armados. Pienso que deben enseñar", dijo por su lado el comisario Scott Israel, quien intervino en la escena de masacre.El senador republicano Marco Rubio también mostró sus diferencias con Trump, afirmando su oposición a esa idea.En la serie de mensajes, Trump dijo además que apoyaría causas afines a los críticos del sistema de acceso a las armas en Estado Unidos, como elevar de 18 a 21 años la edad mínima para comprar un rifle o reforzar los controles de antecedentes penales y de salud mental de los compradores potenciales.Varias personas han destacado el hecho de que el atacante de Parkland, Nikolas Cruz, de 19 años, había podido comprar legalmente un fusil semiautomático, mientras que hace falta tener 21 años para tomarse un trago en Estados Unidos.La Asociación Nacional del Rifle (NRA), el poderoso lobby pro- armas que pagó 30 millones de dólares a la campaña presidencial de Trump, expresó su oposición a toda elevación de la edad legal para comprar un arma, estimando que tal medida "castiga a los ciudadanos obedientes de la ley por los actos malvados de criminales".Un paso más allá, el jefe de la NRA, Wayne LaPierre, denunció "la vergonzosa politización" del tiroteo en Florida y tildó de "movimiento venenoso" a supuestos "socialistas" en la izquierda estadounidense y los medios masivos por criticar al poderoso lobby."Para ellos no es un tema de seguridad, es un tema político", añadió LaPierre durante una conferencia anual de conservadores, en su primer pronunciamiento público tras el tiroteo de Florida.LaPierre también pareció coincidir con el mandatario Donald Trump en promover fortificar las escuelas para prevenir más tiroteos.Las escuelas en zonas sin armas son "son blancos abiertos para cualquier hombre loco", dijo, repitiendo la posición de larga data de la NRA: "para detener a un hombre malo con un arma, hace falta un hombre bueno con un arma".Tras el tiroteo en Florida, los estudiantes sobrevivientes lideran el movimiento #Neveragain (Nunca más) y convocaron a marchas para pedir un mayor control al acceso de armas. AFP-NA