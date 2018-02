"El Kiki", el asesino más buscado de Uruguay, se disparó para no ser detenido

Todo Uruguay buscaba a Christian "El Kiki" Pastorino. El rostro del joven de 20 años inundó los medios después de que entró armado en un supermercado del barrio de La Blanqueada, en Montevideo, y mató por la espalda a una empleada. Tras un intenso operativo, la policía logró encontrarlo, escondido en una casa de madera. Al verse rodeado, el peligroso delincuente se disparó en la cabeza para no ser arrestado.



Fuentes policiales informaron a El País de Uruguay que el atacante estaba oculto en una vivienda sobre la ruta 8, del kilómetro 22. Para no alertar a "El Kiki", los efectivos se presentaron al lugar disfrazados de civil. El delincuente, que se dio cuenta lo que sucedía, tomó la misma arma con la que asesinó a la cajera de 26 años e intentó suicidarse.



El joven fue trasladado rápidamente al hospital más cercano. Envuelto con una frazada y en una de las camionetas de los policías, "El Kiki" entró a la guardia de una policlínica. Tiene muerte cerebral. Días antes, su mamá anticipó el episodio en una entrevista: "Mi hijo prefiere estar muerto que en la cárcel".



El sábado pasado, antes de emprender la huida del supermercado, "El Kiki" disparó dos veces. Una de las balas impactó en la cajera y otro en el tórax del guardia de seguridad que se encuentra internado en estado delicado. La joven asesinada se llamaba Florencia Cabrera, tenía 26 años. Murió una hora después de haber recibido el disparo por la espalda. Era mamá de dos nenes, uno de 3 años y otro de 6 meses.



El crimen de Cabrera no era el único asesinato por el que se perseguía a Pastorino. El delincuente había matado a su expareja, Alison Patricia Pachón, de 20 años, en diciembre pasado. La mujer recibió cuatro disparos, tres en el pecho y uno en el brazo. Ella tenía dos hijos, una de tres años y otro de seis meses, fruto de su relación con "El Kiki".