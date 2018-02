Tras el tiroteo en Florida, aumentó la venta de mochilas antibalas en EE.UU

Estados Unidos continúa conmovido por la matanza consumada el miércoles pasado en un colegio de la ciudad de Parkland, en el sur de Florida, por un ex alumno de 19 años. Esto se vio reflejado en un incremento del 30% en las ventas de mochilas antibalas en la última semana.



Los datos se desprenden de una compañía que vende estos bolsos especiales, Bullet Blocker, consignó la agencia de noticias ANSA.



El titular de la empresa, que vende estos productos a un valor de entre 200 y 500 dólares, es un ex guardabosque del Ejército de Estados Unidos y entrenador de armas de fuego.



El sitio web de la compañía lo describe como "un padre que quería hacer todo lo posible para proteger a sus dos hijos en edad escolar tras haber asistido al horror de la masacre de Virginia Tech", en abril de 2007.



"Tenía dos viejos chalecos antibalas, los corté y los puse en las mochilas de mis hijos", contó el propietario.



Bullet Blocker no es la única empresa en producir y vender ese tipo de mochilas.



La Guard Dog Security, que tiene sede en Florida, lo hace desde hace cinco años, después de que 20 niños y seis adultos fueran asesinados en una escuela en el estado de Connecticut, en 2012.



El tiroteo en Florida volvió a abrir el debate sobre la necesidad de controlar la venta y la tenencia de armas en Estados Unidos.



El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, cambió de postura después de obviar el asunto del control de armas desde su llegada al poder en su respuesta a la epidemia de tiroteos en el país, y ayer ofreció su apoyo a un proyecto para mejorar la base de datos del FBI de personas que tienen prohibido adquirir armamento.



Activistas consideraron insuficiente la propuesta respaldada por Trump, quien, no obstante, hizo así una concesión, aunque leve, a quienes han clamado por un mayor control de las armas tras el tiroteo en Florida.



Este domingo, un grupo de estudiantes sobrevivientes de la matanza anunciaron la convocatoria a una marcha el mes próximo en Washington para exigir leyes más estrictas contra la tenencia de armas en Estados Unidos.



Algunos de esos estudiantes viajaron hoy a la capital de Florida, Tallahassee, para manifestarse mañana ante la Legislatura estatal en exigencia de un mayor control de armas.