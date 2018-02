La masacre de Florida: "Teníamos a un monstruo al lado y no lo sabíamos"

Internacionales Investigaron al autor de la masacre de Florida por mostrar cómo se autoflagelaba

Internacionales Trump acusó al FBI por no haber impedido la masacre en colegio de Florida

Nikolas Cruz, de 19 años, el autor de la masacre de Florida, se había mudado con James y Kimberly Snead, y su hijo de 17 años, en noviembre del año pasado, después de que la madre adoptiva de Nikolas, Lynda Cruz, muriera de neumonía.En un principio, Cruz se había mudado con los amigos de la familia Deschamps pero lo echaron después de que el adolescente se negara a entregar sus armas, comentó el Daily Mail.Ahora, los padres de la familia Snead dijeron al diario: 'Tuvimos a este monstruo viviendo bajo nuestro techo y no lo sabíamos". "No vimos este lado de él", agregaron."Todo lo que todos parecen saber, no lo sabíamos", dijo James Snead. "Es tan simple como eso", completó.Cinco días antes del tiroteo, Kimberly Snead llevó a Cruz a la consulta de un terapeuta que ella había estado viendo. Cruz dijo que estaba abierto a la terapia pero que no le gustaba la medicación, añadió el medio.James, de 48 años, es un veterano condecorado del ejército y un analista de inteligencia militar que trabajó en Oriente Medio entre 1988 y 1996. Kimberly, de 49 años, es una enfermera de cuidado intensivo neonatal que cuida bebés prematuros y enfermos., la pareja creció con pistolas y dijo que sienten cómodas con ellas, pero insisten en la seguridad de las armas.