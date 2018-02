Enterraron viva a una mujer y murió tras once días intentando salir del ataúd

Una mujer que había sido enterrada viva, luego de que los médicos erróneamente declararan su muerte, finalmente falleció en Brasil mientras intentaba escapar del ataúd.El dramático hecho ocurrió en Riachão das Neves, en el estado de Bahia, luego de que Rosangela Almeida dos Santos fuera hospitalizada por fatiga y sufriera entonces dos ataques al corazón.A raíz de esta situación la mujer de 37 años, que tomaba medicamentos anticonvulsivos desde la infancia, sufrió un "shock séptico" y los médicos declararon su muerte el 28 de enero y fue enterrada al día siguiente, según reportó el periódicoPero once días después los vecinos del Cementerio Nossa Senhora de Sant'Ana comenzaron a escuchar gritos y ruidos desde la tumba de Dos Santos."Cuando llegué justo en frente de la tumba, escuché golpes desde adentro. Pensé que los niños que jugaban en el cementerio me estaban gastando una broma. Luego escuché otros dos gemidos y finalmente la voz se calló", relató una vecina.Alertaron a los familiares y éstos rápidamente acudieron al lugar para liberarla. Pero ya era tarde. Dos Santos había muerto mientras intentaba escapar y su cuerpo seguía tibio."Trató de abrir la tapa, incluso se notaba que había intentado clavar las uñas. Sus manos estaban heridas como si hubiera estado luchando por escapar", relató su madre Germana de Almeida."Hasta los clavos del ataúd estaban flojos porque ella intentó quitar la tapa", agregó, de acuerdo a O Globo.La policía de Riachão das Neves se encuentra investigando el presunto error de los médicos del Hospital do Oeste en Barreiros, donde la mujer fue declarada muerta.