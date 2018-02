Tiroteo en Florida: un alumno tuiteó en vivo desde el aula "Estoy muy asustado"

I am in a school shooting right now... — Aidan (@TheCaptainAidan) 14 de febrero de 2018

Still locked in. I checked the local news and there is 20 victims. Long live Majory Stoneman Douglas High. pic.twitter.com/4kQMAlCBWt — Aidan (@TheCaptainAidan) 14 de febrero de 2018

Al menos una persona murió y una veintena resultaron heridas en un tiroteo que se registró en el colegio Marjory Stoneman Douglas High School de la ciudad de Parkland, en el condado de Broward, en el sureste de Florida (EE.UU.).Desde el lugar de los hechos, un alumno ?que finalmente resultó liberado? comenzó a tuiter en vivo., escribió. Y agregó:Otro alumno también comenzó a tuitear:Las imágenes de televisión mostraron a cinco agentes de policía esposando e introduciendo en una patrulla a un sospechoso.