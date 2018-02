Confesó que participó de robo en 1976 porque pensó que no podía ir preso

Lo contó y se condenó

Era julio de 1976. Era una de las sucursales del banco francés Société Générale en Niza, Francia. Era un botín de más de 35 millones de dólares. Era un grupo de ladrones que consiguió lo imposible: excavar un túnel desde las alcantarillas, hacer un boquete, robarse la suma millonaria y dejar un mensaje en la pared: "Sin armas, sin odio, sin violencia".No hubo detenidos. El dinero nunca se recuperó. El único miembro de la banda juzgado hasta hoy, el presunto cerebro, Albert Spaggiari, escapó de las autoridades en 1977, cuando saltó por la ventana de la oficina del juez, de acuerdo con lo publicado por el diario El País. Fue condenado a perpetua en ausencia.Pero la historia podría cambiar de ahora en más. Porque si bien el delito ya prescribió, otro presunto miembro de la banda, Jacques Cassandri, comparecerá ante un tribunal de Niza.¿Quién es este hombre? Tiene 74 años y es famoso en el entorno mafioso de Marsella. Estuvo detenido a comienzos de los años 70 tras desmantelarse una operación de la red de tráfico de drogas. Además, afrontó cargos por extorsión y en 1994 fue condenado a 4 años de prisión por proxenetismo agravado. En 2010 publicó el libro La verdad sobre el caso de Niza bajo el seudónimo de Amigo. Allí, se hizo cargo del plan del asalto y hasta brindó detalles inéditos.Cassandri se atrevió a contar la que se supone es su historia porque estaba convencido de que la Justicia no podía ir tras él. Pero se equivocó, porque si bien ya no puede ser condenado por el Robo del Siglo, sí por el delito de blanqueo de dinero.En Francia, los delitos de blanqueo de dinero no tienen fecha de caducidad, por lo que las autoridades esperan así por fin arrestar a uno de los responsables del caso más icónico de las últimas décadas.Si bien el delincuente asegura que recibió una parte menor del botín, algo así como 350 mil dólares, el juez de instrucción "no le creyó ni una palabra" porque en 1976 se pudo "a la cabeza de un patrimonio considerable constituido por numerosos negocios y bienes inmuebles, explotados a través de su familia y sus allegados", de acuerdo con lo que señala la investigación.Si es hallado culpable, Cassandri podría afrontar una pena de hasta diez años de prisión cuatro décadas después del robo.