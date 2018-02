Bolivia: Nueva explosión dejó cuatro muertos y al menos ocho heridos

Al menos cuatro personas fallecieron y otras ocho resultaron heridas en la explosión registrada este martes en Oruro, por la que fueron detenidas tres personas en relación con la investigación de las causas del suceso, informó una fuente oficial.



El ministro indicó que uno de los fallecidos es una mujer y el otro un menor y señaló que los heridos fueron hospitalizados en esta ciudad del altiplano andino.



Romero añadió que tres personas fueron "aprehendidas" en el marco de la investigación del suceso, quienes presuntamente se encontraban en el lugar en el momento de la explosión, que ocurrió "pasadas las 18.30" hora local (22.30 GMT).



Las detenciones las realizó la fuerza especial de lucha contra el crimen de la Policía Boliviana con el fin de recabar información que "oriente la investigación", dijo la autoridad.



Al respecto, detalló que dos de los aprehendidos circulaban en un vehículo que fue interceptado y que presentaba daños presumiblemente producidos al encontrarse en la zona del suceso, mientras que la otra también estaba en el lugar de la explosión.



"No podemos descartar ninguna hipótesis", subrayó sobre la causa de lo ocurrido, en un punto cercano a donde el pasado sábado ocho personas fallecieron y cuarenta resultaron heridas por otra explosión, atribuida por la Policía a una fuga de gas.



En ese contexto, relató que la nueva explosión presenta diferencias respecto a la del sábado, al haber dejado un cráter "de dimensión significativa" en la calle.



El ministro se comprometió a esclarecer en "corto tiempo" lo sucedido y determinar "si hay conexión" entre ambos hechos.



La Policía estableció un dispositivo en la ciudad y sus accesos, para el control de personas y vehículos, apuntó.



Asimismo, destacó que fueron enviados desde La Paz a Oruro equipos policiales especializados para reforzar la investigación.



El gobernador de Oruro, Víctor Hugo Vásquez, descartó la hipótesis de una fuga de gas y calificó de "acto criminal" la explosión, en declaraciones a la televisión estatal boliviana.



"Pedimos a la Policía, inclusive al Ejército, la movilización inmediata, de esta forma enfrentar este acto criminal que algunos están sembrando zozobra en Oruro", declaró a Bolivia TV.



El presidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó a través de Twitter su consternación "porque nuevamente la tragedia y muerte de inocentes enluta al país con nueva explosión en Oruro".



Muy consternado y preocupado porque nuevamente la tragedia y muerte de inocentes enluta al país con nueva explosión en Oruro. Toda nuestra solidaridad a los heridos y familias de las víctimas fatales. He instruido una investigación rápida y exhaustiva hasta encontrar las causas.



"He instruido una investigación rápida y exhaustiva hasta encontrar las causas", aseguró en la red social, en un mensaje en el que expresó su solidaridad "a los heridos y familias de las víctimas fatales".



Oruro se convirtió el sábado y domingo en la capital de la festividad folclórica y religiosa más importante de Bolivia, donde miles de danzarines bailan a lo largo de unos cuatro kilómetros de calles y avenidas.