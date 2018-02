Machu Picchu: Expulsaron a dos argentinos que durmieron en la ciudadela inca

Dos turistas argentinos fueron denunciados y luego expulsados en Perú por violar las normas de seguridad del santuario incaico Machu Picchu, en el departamento de Cusco, y pernoctar en el recinto milenario.Según fotografías difundidas en redes sociales, los turistas Santiago Bertoni (22 años) y Matías Pistone Franco (21) fueron descubiertos por guardaparques dentro de bolsas de dormir, en la zona conocida como Las Fuentes, una construcción hidráulica que en 1450 suministraba agua a los habitantes de Machu Picchu."No es que la seguridad no los haya visto tras la última ronda de vigilancia, tampoco que los haya dejado quedarse ahí. Ellos ingresaron a las tres de la madrugada y no se les ocurrió mejor idea que quedarse a dormir", señaló el administrador de Machu Picchu, Miguel Zamora, al diario Correo.Zamora detalló que los turistas fueron expulsados del recinto y además de ser denunciados ante la Policía y la Embajada argentina en el Perú, se les prohibió entrar por un año a la zona arqueológica. El encargado precisó que los visitantes no realizaron daños en el lugar.Machu Picchu, montaña vieja en quechua, alberga más de 200 sitios arqueológicos entre recintos, plazas, templos, caminos y andenes. Fue construido en el siglo XV y sirvió como centro de culto y observación astronómica del imperio incaico.