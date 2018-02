Padre intentó asesinar a su hija para evitar su fiesta de 15 años

La tradicional fiesta de quince años que celebran las familias en México -y en gran parte de América Latina? cuando sus hijas llegan a esa edad se convirtió en una tragedia para una joven de nombre Yahaira, que vivía junto a su familia en Chihuahua.



Su padre, Humberto Corral, intentó matarla antes que verla feliz en su fiesta programada para mayo. No obstante, el hombre creyó que la celebración sería en marzo, mes del cumpleaños de Yahaira y antes que llegara la fecha pensó en asesinarla cortándole el cuello y apuñalándola por la espalda.



En recuperación en el hospital, Yahaira declaró al Diario de Juárez que su padre la agredió cuando se dirigía a la escuela. "De repente llegó mi papá, me abrazó y en ese momento me enterró un cuchillo en la espalda. No sentí nada, pero luego me dio un golpe en la cara y fue ahí cuando con el cuchillo me cortó el cuello", narró.



"Por un momento pensé que iba a morir, pero gracias a Dios ya me encuentro mejor", dijo la joven estudiante de secundaria, quien fue víctima de la agresión a las 7:50 de la mañana del pasado miércoles, en las inmediaciones de la Escuela Técnica 70, la secundaria donde estudia Yahaira.



Al lugar llegaron los policías, que desplegaron un operativo de búsqueda para detener a Corral, quien logró huir y hasta ahora se desconoce su ubicación.



Yahaira pudo sobrevivir gracias a una amiga que pidió ayuda y a un hombre que la trasladó en su auto a un hospital público, donde se recupera. "Sentí un hoyo en la garganta y después sentí mucha sangre en mis manos", dijo en entrevista.



De acuerdo con declaraciones de familiares, el padre había asegurado que no dejaría que su hija celebrara sus 15 años, y amenazó con "robársela" o matarla. De manera extraoficial se informó que el hombre tenía una orden judicial de restricción por antecedentes de violencia familiar, consumo de drogas y comportamientos inusuales que lo hacían afirmar que "hablaba con el diablo".



En México la fiesta de 15 años es muy significativa para las adolescentes y las familias en general se esmeran por organizar celebraciones en grande. Como ocurrió el año pasado con la famosa fiesta de la joven Rubí Ibarra que, anunciada en redes sociales, se convirtió en "pachanga" nacional, a la que acudió gente de todo el país, aun sin conocer a la festejada.