El Papa considera que "no es el momento oportuno para visitar la Argentina"

El Papa Francisco recibió en el Vaticano a la nueva cúpula de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), en la primera reunión oficial tras el recambio de autoridades eclesiásticas de noviembre pasado y les confirmó que "no es el momento oportuno" para su visita al país.



El pontífice se reunió durante cerca de media hora con el nuevo presidente de la CEA y obispo de San Isidro, monseñor Oscar Ojea, el vicepresidente primero y arzobispo porteño, el cardenal Mario Poli, el vicepresidente segundo y obispo de La Rioja, Marcelo Colombo y el secretario general y obispo de Chascomús, Carlos Malfa.



"Le transmitimos el deseo del pueblo argentino de que el Santo Padre viaje. Pero nos dijo que este no es el momento oportuno", afirmó Ojea en declaraciones a la prensa tras la reunión.



"Respetamos esta decisión, y esperamos que venga en el momento justo para el país"; agregó el presidente de la CEA.



No estuvo sobre la mesa, confirmó Télam, una invitación formal al pontífice para que visite la Argentina, más allá de que el vocero papal Greg Burke aseguró en 2017 que durante 2018 "no estaba previsto" un viaje de Bergoglio a su país natal.



"Fue un encuentro fecundo, hablamos de la necesidad de unidad en el episcopado en torno al magisterio del Papa. Francisco nos pidió que tengamos coraje en la forma de vivir el Evangelio y de iluminar la situación concreta del país", agregó Ojea.



En ese marco, ratificado la preocupación del pontífice en el plano social, el presidente de la CEA aseguró que la mejor manera de transmitir ese magisterio es "dar a todos las motivaciones para seguir el magisterio del papa, sobretodo el social, que es muy claro y muy innovador".



La reunión de este sábado se dio con "agenda abierta", según fuentes eclesiales, aunque en un marco de hermetismo al punto que se canceló la difusión de un comunicado previsto por la CEA.



El encuentro de pocos más de treinta minutos en la biblioteca privada del palacio apostólico no fue sin embargo el primer cara a cara entre Jorge Bergoglio y la conducción eclesiástica, que ya se había reunido con el papa en privado durante la semana en la residencia de Casa Santa Marta, confirmó Télam de fuentes vaticanas.



El jueves 1, además, los cuatro miembros de la conducción habían concelebrado la misa matutina junto a Bergoglio en la capilla que pose dentro de Santa Marta.



Antes de ver a Francisco, la cúpula de la Iglesia visitó a los responsables de diez dicasterios de la curia romana, con quienes intercambiaron experiencias de gestión y se interiorizaron en el proceso de reformas que lleva adelante el pontífice junto al grupo de nueve cardenales asesores conocido como C9.



La cúpula eclesiástica visitó, entre otros, al secretario de Estado Pietro Parolin, al "canciller" vaticano Paul Richard Gallagher, al encargado del dicasterio para la promoción del Desarrollo Humano Integral Peter Turkson y al responsable del organismo vaticano encargado de juzgar casos de pedofilia, la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria.