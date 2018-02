Inundaciones en Bolivia: alarma por la fisura de una represa

La temporada de inundaciones en Bolivia no cesa. Las fuertes lluvias de estos últimos días provocaron una fisura en la represa Chimeo, en el municipio de Villa Montes, por donde se filtró agua del río Pilcomayo. Por una alerta de las autoridades locales, alrededor de 50 mil personas que viven en los alrededores tuvieron que evacuar.



Según informaron desde el Gobierno, estimaron que el agua que cayó durante tres días fue el equivalente de dos meses. El agravante de esta situación es que la construcción todavía está en obra y eso podría generar mayores inconvenientes.



Las autoridades locales explicaron que, a pesar de las alarmas que circularon por las redes sociales, el escenario es "controlable", pero no descartan futuras fisuras. La represa tiene 34 metros de altura y contiene más de dos millones de centímetros cúbicos de agua. Mientras esperan que el pronóstico meteorológico mejore, los expertos están tratando de "desahogar" el caudal, para que no colapse.



El presidente de Bolivia, Evo Morales, se trasladó hasta el municipio de Tupiza para visitar a unas 50 familias. El mandatario se reunió con los vecinos, que le mostraron sus viviendas inundadas, y se comprometió a realizar un plan de reconstrucción.



Del lado argentino, la zona más afectada es Santa Victoria Este, en Salta. En esa región, por la crecida del Pilcomayo tuvieron que abandonar sus hogares más de diez mil personas. El Comité Permanente de Emergencias indicó que "no se puede predecir el impacto de las inundaciones", ya que nunca vivieron este fenómeno durante tanto tiempo. La situación crítica se expandió también a otros parajes cercanos: Hito 1, La Invernada, el Quebracho, Media Luna, La Sardina, entre otros.