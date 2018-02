Récord: Una ecuatoriana, la mujer que más rápido subió y bajó del Aconcagua

Una ecuatoriana se quedó con el récord femenino de ascenso al Aconcagua, la montaña más alta de América, de 6.962 metros de altura. Daniela Sandoval (27), logró imponerse sobre todas las montañistas que han intentado esta cumbre, en una carrera que demandó 20 horas, 17 minutos; de ida y vuelta.



La revista online "Cumbres", que cubrió el desafío en el parque Aconcagua, en la provincia de Mendoza, publicó que "visiblemente emocionada y a la vez exhausta, Daniela arribó al puesto de guardaparques de Horcones, exactamente a las 21 horas y 17 minutos de la noche", del martes 30 de enero. Y comentó que la deportista fue recibida con "aplausos y felicitaciones" por parte del personal en esa montaña.



Sandoval ascendió por la ruta normal, la pared Norte, desde el Valle de Horcones hacia la cumbre. Fue asistida por el también ecuatoriano Nicolás Miranda, que en 2017 quebró el récord de velocidad de ascenso en la ruta 360° en el Aconcagua. Ambos son parte del equipo "Ecuador más cerca del sol" y llegaron a Mendoza varias semanas antes, con tiempo para aclimatarse.



La marca anterior en la categoría de Mujeres, corresponde a la brasileña Fernanda Maciel, que en febrero de 2016 realizó la misma escalada en 22 horas y 52 minutos. "Es un récord notable. Sandoval bajó el tiempo en dos horas y media", dijo Pablo Perelló, jefe de Zona de Alta Montaña de la Secretaría de Ambiente de Mendoza. Este experimentado montañista afirma que, en condiciones normales de clima y entrenamiento, llegar a la cumbre del Aconcagua demanda entre "12 y 14 días".



Los medios especializados en montañismo siguieron la hazaña de Sandoval, nacida en Quito y que el pasado 18 de enero cumplió 27 años. "A partir de 6.800 metros me empezó a faltar el aire, pero ya quedaba muy poco. Cuando estaba llegando a la cumbre me olvidé incluso de que estaba en un récord", contó la deportista ecuatoriana al sitio Carreras por montaña. Confesó que lo más difícil fueron los últimos 400 metros de desnivel que no conocía: "No me imaginé que pudieran ser tan empinados y me costaron mucho. Hubo momentos en los que tenía que parar y sentarme a respirar".



Sandoval, quien además de escalar cerros, trabaja como fisioterapeuta, comenzó desde pequeña la práctica de este deporte. Sus padres, amantes del andinismo, le llevaban junto a sus dos hermanos mayores algunos fines de semana a volcanes de Ecuador, como el Pasochoa. "Era la llorona de la familia. No me gustaba pasar frío, ni mancharme, y muchas veces mi padre me tenía que llevar a hombros encima de su mochila gigante", recordó.



Recién a los 18 años volvió a reencontrarse con la montaña, pero esta vez corriendo. "Poco a poco fue mostrando su potencial, especialmente en las subidas, y era cuestión de tiempo que llegaran los primeros podios y victorias internacionales", escribió el especialista en andinismo, Jorge Millaruelo. El anterior logro fue ganar el desafìo Ultra Trail de las Torres del Paine, en la Patagonia chilena, que fue una pieza clave en su preparación para la expedición al Aconcagua.



Emocionada, dice que aprendió mucho de esta experiencia sobresaliente en la montaña más alta de América: "Es importante elegir bien el equipo que llevar. Como corredora, siempre intentas ir lo más ligera posible, pero en la montaña te das cuenta de que ropa, comida e hidratación no pueden faltar".