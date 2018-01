Colombia: el ELN se atribuyó uno de los tres ataques a comisarías

Internacionales Tres atentados golpean a la policía de Colombia en 24 horas

Ese fue el primero de tres ataques similares en menos de 24 horas, que dejaron en total al menos siete muertos y 49 heridos.Los otros dos ataques se produjeron esta madrugada contra sendas comisarías también en el norte del país, una en el municipio Soledad, vecino a Barranquilla, que dejó siete heridos (cinco policías y dos civiles), y otra en Santa Rosa del Sur, en el cercano departamento Bolívar, que causó la muerte a dos policías y heridas a otro.Mediante un comunicado firmado por su "frente de guerra urbano nacional" y publicado esta tarde en su página de internet, el ELN se hizo responsable del estallido de una bomba en una estación de la Policía Nacional en un barrio residencial de Barranquilla, que dejó cinco muertos (todos policías) y 42 heridos (27 agentes y 14 civiles).La nota sostiene que el ELN realizó el ataque "en ejercicio legítimo del derecho a la rebelión", debido a que "no hay un día en el que no ocurra un atentado contra la dignidad y la vida de los habitantes" de Colombia, reseñaron el diario bogotano El Espectador y Caracol.La organización guerrillera aseguró que pese al atentado persiste "con la misma determinación en la solución política al conflicto social y armado que vive el pueblo colombiano, en un diálogo de paz que atienda las voces de los más necesitados y excluidos".Hasta que tomó estado público el comunicado del ELN, ninguna organización se había atribuido los hechos y las autoridades no habían responsabilizado a nadie por ellos.No obstante, en el caso de Santa Rosa del Sur se investigaba si hubo participación del ELN, que es muy activo en esa zona, según reportó la agencia de noticias DPA."Los violentos vuelven a atacar; infame y vil ataque contra nuestra Policía en Santa Rosa del Sur; Bolívar llora la muerte de dos héroes policías; pedimos justicia y pronta captura a estos bandidos miserables", escribió el gobernador de Bolívar, Dumek Turbay, en su cuenta de Twitter.Turbay viajó esta tarde a Santa Rosa del Sur para encabezar allí una reunión extraordinaria de su consejo de seguridad, reportó Caracol.Asimismo, por el atentado en Barranquilla fue detenido ayer mismo un hombre identificado como Cristián Bellón, de 31 años, a quien las autoridades sorprendieron cerca del lugar del hecho con una radio y planos de la comisaría atacada y de un supermercado vecino.El fiscal general, Néstor Martínez, aseguró que tenía "certeza absoluta" de que Bellón es el "autor material" del ataque de ayer.Martínez, quien llegó a Barranquilla para dirigir personalmente la investigación, sostuvo que Bellón no es de esa ciudad sino que llegó a ella para "generar zozobra en esta época de Carnaval".En medio de un severo dispositivo de seguridad, Bellón fue presentado esta mañana ante un juez de control de garantías que legalizó su detención y un allanamiento realizado en la casa de sus padres, en Bogotá.Sin embargo, la audiencia fue aplazada hasta mañana a pedido del sospechoso, con el objeto de conseguir un abogado de confianza.Mañana, un fiscal especializado lo imputará por cinco homicidios agravados, 42 homicidios en tentativa, terrorismo agravado y uso de material explosivo, según informó el diario bogotano El Tiempo.Paralelamente, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, atribuyó el ataque en esa ciudad a bandas dedicadas al narcotráfico en pequeña escala, que en las últimas semanas fueron golpeadas por las autoridades.También por el atentado en Barranquilla, el director de la Policía Nacional, general Jorge Nieto, ofreció una recompensa equivalente a unos 17.800 dólares por datos que permitan capturar a los responsables.En tanto, la Defensoría del Pueblo afirmó en un mensaje difundido en sus cuentas en redes sociales que los tres atentados representan "una abierta violación contra los derechos humanos" y se preguntó: "¿Hasta cuándo nos vamos a seguir matando los colombianos?".Los tres atentados ocurrieron en momentos en que el acuerdo de paz con las FARC está en plena etapa de implementación y ya ingresó en el ámbito electoral, y el diálogo con el ELN en busca de un pacto similar inició la semana pasada una nueva ronda en Quito.