Ocho personas murieron por un choque frontal en una ruta de Uruguay

Foto 1/6 Crédito: El País Foto 2/6 Foto 3/6 Foto 4/6 Foto 5/6 Foto 6/6

Un choque entre dos vehículos ocurrido alrededor de las 19:15 horas del sábado dejó un saldo de ocho personas fallecidas. El siniestro de tránsito ocurrió a la altura del kilómetro 138 de la Ruta 9, al noroeste de la ciudad de San Carlos, en el departamento Maldonado, Uruguay. Por causas que se procuraban ratificar, dos camionetas que circulaban en sentidos opuestos impactaron de forma muy violenta.



Uno de los vehículos era un Chevrolet Corsa Weekend, alquilado en San Carlos y conducido por una mujer. Estaba ocupado por ocho personas, (un hombre y siete mujeres); siete murieron en el acto y la restante pasajera fue internada en estado grave en el Hospital Alvariza de la ciudad de San Carlos, donde murió horas después.



El Corsa se dirigía hacia Montevideo y habría sufrido la explosión de un neumático delantero, hecho que lo desvió de su ruta de modo instantáneo y lo hizo colisionar con una zorra que llevaba el otro vehículo, un Ford Ranger Pick Up.



El Ford iba hacia el este y era ocupado por dos personas, que sufrieron leves golpes, y se dirigían a devolver la zorra que transportaban. La espirometría al conductor dio cero.



Las víctimas



Entre todos los involucrados en la tragedia no había ningún menor de edad y hasta la tarde de este domingo aún no han sido identificadas dos de las víctimas. Los familiares, siguiendo el proceso de rutina, se presentaron en la morgue de Maldonado para hacer el reconocimiento de los cuerpos.



Fuentes policiales dijeron a El País que todas las personas que viajaban en el Corsa estaban en camino a un evento a realizarse en Villa García. Se presumía que era un encuentro de la comunidad de la Iglesia Beracca.



Según se reconoció en el lugar del accidente, la colisión entre los vehículos se produjo en un tramo de la carretera en donde no hay curvas. El jefe de policía de Maldonado, Erode Ruiz, se presentó en la zona de inmediato. Allí trabajó personal médico de varias emergencias de San Carlos, Maldonado y Pan de Azúcar, y también intervino el equipo de Bomberos de San Carlos, además de la Policía de Maldonado y la de Tránsito.



La escena que se encontraron espantaba, por la inusitada violencia del impacto. Durante horas no resultó sencillo asegurar la fluidez del tránsito, que era muy grande tanto hacia el este como hacia el oeste.