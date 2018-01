Caso Turpin: En 2010, una de las hijas casi denuncia a sus padres por encierro

Cada pocas horas salen a la luz nuevos detalles sobre la oscura vida del matrimonio de David y Louise Turpin, que fueron detenidos días atrás en California por maltratar de modo brutal a doce de sus trece hijos. Ahora se supo que, ocho años atrás, cuando una de las hijas del matrimonio logró escapar del encierro al que eran sometidas, caminó por el pueblo haciendo preguntas a los vecinos y pidiendo un teléfono. Sin embargo, un vecino, aparentemente ignoró sus pedidos y la devolvió a su casa.



Luego de ese hecho y posiblemente para evitar que los maltratos salieran a la luz, la familia abandonó Texas inmediatamente y se mudó a California



La información fue dada a conocer por el diario The Mercury News y el hecho es investigado por las autoridades.



Sobre aquel intento de fuga habló la vecina que compró la casa de los Turpin cuando la propiedad fue rematada. "La nena no fue muy lejos, ya que fue encontrada por un vecino y llevada de vuelta a su casa", recordó Nellie Baldwin. "Pocos días después ellos se fueron, simplemente desaparecieron", agregó. Ahora las autoridades investigan si la nena hizo efectivamente una llamada para denunciar la situación que vivían ella y sus hermanos, pero admiten que será muy difícil saberlo porque los registros de llamadas al 911 de la zona sólo se conservan durante un año a menos que exista algún proceso judicial que requiera conservarlos.



La fuga habría ocurrido en 2010, poco antes de que los Turpin se trasladaran a Murrieta, California. Los Baldwin y los Turpin vivieron por casi diez años a tres kilómetros de distancia, pero no se conocían. "Nadie de la zona tenía contacto con ellos porque eran muy solitarios", afirmó Baldwin. En el barrio decían que "era gente extraña, que educaba a sus chicos en casa y no los dejaban salir".



La familia Turpin había comprado la casa en la pequeña localidad de Rio Vista, unos 80 kilómetros al sur de la ciudad de Fort Worth, en Texas, en 1999. y una década más tarde la abandonaron. Previamente, habían comprado una casa rodante que instalaron en el jardín y a la que se mudaron cuando la vivienda principal estuvo "demasiado sucia y deteriorada".



También se supo que cuando los Turpin ya vivían en California, a pesar de que los menores no concurrían a la escuela y eran educados en su casa, el mayor de los varones cursó durante dos años en el Mt. San Jacinto College, una universidad comunitaria de ese Estado, y tuvo un desempeño académico ejemplar. Sin embargo, el chico abandonó sus estudios sin finalizarlos.



La cadena estadounidense ABC dio a conocer que el chico, ahora de 20 años, concurrió a ese centro académico entre 2014 y 2016 y tenía notas excelentes en la mayoría de las materias. Además, estuvo en el cuadro de honor. Un testigo recuerda haber visto a la familia Turpin durante una presentación musical escolar y que le llamó la atención ver a todos los miembros del clan vestidos igual: camisas azules y pantalones color canela. Esa persona declaró que, al principio, creyó que se trataba de un grupo de chicos de otra escuela, pero luego notó que eran una familia.



Hace doce días, una de las hijas del matrimonio logró escapar y alertar a las autoridades sobre los maltratos y abusos a los que era sometida ella junto a once de sus hermanos. Los doce estaban sufriendo una severa desnutrición, encierro, vejaciones y torturas desde hacía mucho tiempo. Los investigadores creen que la pareja no sometía a maltratos su hija menor, de dos años.



David Turpin (57) y su esposa Louise (49) enfrentan doce cargos por tortura, doce por detención ilegal, siete por abusos a un adulto dependiente y seis por abuso de menores. David Turpin deberá responder además por una acusación por acto lascivo contra una de sus hijas menores de edad.