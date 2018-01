Afganistán: coche bomba explotó en Kabul y hay al menos 40 muertos

La explosión se produjo alrededor de las 12.50, hora local en las cercanías del antiguo ministerio del Interior, donde aún funcionan algunas dependencias de esta cartera, y cerca de una de las oficinas del Directorio Nacional de Seguridad (NDS), la principal agencia de inteligencia afgana.



El vocero de la Policía de Kabul, Basir Mujahid, confirmó a que "un suicida con un coche cargado de explosivos trató de penetrar en el complejo (del ministerio), pero fue identificado por la Policía a la entrada e hizo detonar el vehículo".



Los talibanes reivindicaron el atentado en un mensaje en la red social Telegram en el que afirmaron que "un mártir con coche bomba alcanzó el primer punto de control" del complejo ministerial.



En la zona también se encuentra el hospital público Jamhuriat y las oficinas de algunas organizaciones no gubernamentales así varios como mercados locales, a los que siempre concurre una gran cantidad de público.



El atentado se produce en medio de un espiral ascendente de ataques terroristas contra objetivos civiles por parte de talibanes y de ISIS en los últimos días.



El pasado fin de semana, más de una veintena de personas murieron en el Hotel Intercontinental de Kabul durante un asalto perpetrado por seis atacantes que mantuvieron un enfrentamiento con las tropas de seguridad durante doce horas. El miércoles un ataque del ISIS contra la sede de Save the Children en Jalalabad (este) mató a cuatro empleados de la organización no gubernamental, un transeúnte y un miembro de las fuerzas de seguridad, así como de los cinco terroristas.



Aunque en los primeros nueve meses del año pasado el cómputo de víctimas civiles por el conflicto descendió en un 6 %, la primera vez que se producía un retroceso desde 2012, las cifras fueron de 2.640 muertos y 5.379 heridos, todavía hay "niveles altos" de ataques, según la ONU.