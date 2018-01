Liberaron a dermatóloga argentina detenida en Miami por no tener licencia

Lemel (64), quien posee clínicas en Argentina, fue arrestada el jueves por agentes de la Policía de la pequeña ciudad costera de Surfside y conducida al Turner Guilford Knight Correctional Center. Se le impuso una fianza de 5 mil dólares, los cuales fueron abonados.



En diálogo con TN, la dermatóloga contó detalles de su detención y aseguró: "No estaba ejerciendo como médica".



"Mientras yo no me ponga el guardapolvo y los guantes, puedo enseñar y hacer 'workshops'", destacó.

"Esto empezó con un llamado anónimo de alguna persona que dijo que estábamos trabajando con médicos sin licencia, cuando no es así", agregó.



La médica regenteaba la clínica Lemel Medical Spa. Según las denuncias, habría realizado algunos procedimientos no quirúrgicos a pacientes.

Sebastián Nabona, hijo de la dermatóloga y manager de Lemel Argentina, dijo al diario Perfil que esta detención tiene que ver con una investigación de una denuncia de hace meses, por una causa que aún no se encuentra cerrada.



Además, agregó que, al haber varios centros de estética en la zona de Bell Harbor, Miami, donde ejercía Velia Lemel, considera que "la competencia le habría mandado la policía" haciendo alusión a que la acusación por la que fue detenida no sería tal.