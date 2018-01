David Copperfield acusado de drogar y violar a una joven

La catarata de historias de acosos y abusos no se detiene en Hollywood. En esta oportunidad, la exmodelo Brittney Lewis reveló que en 1988, fue drogada y abusada por David Copperfield.



Según el relato de la mujer, que en ese entonces tenía 17 años, y el famoso ilusionista 32, el episodio ocurrió en un bar de California, tras un show de David. Lewis contó en la revista The Wrap, que vio cómo el mago le puso algo en su bebida. Luego recuerdo que fue cargada desde ahí, y que apareció en una habitación.



""Recuerdo que me quitaban la ropa. Me besaba la cara y luego recuerdo como iba bajando por mi cuerpo con su cara hasta que, cuando llegó abajo, me desmayé por completo", aseguró. A la mañana siguiente, Copperfield le dijo: "No te penetré".



Tras la publicación de la noticia, el artista desmintió a Lewis y rechazó todas las acusaciones. "Siempre escuchen y consideren todos los elementos con mucho cuidado, pero por favor, por el bien de todos, no se apresuren a juzgar", expresó.